Hanno preso parte a Temptation Island nel 2014, li ricordate? Sono trascorsi 7 anni: ecco com’è cambiata la loro vita oggi.

Siete pronti ad una nuova e scoppiettante puntate di Temptation Island? Proprio stasera, Lunedì 19 Luglio, andrà in onda la quarta puntata. Sapete cosa significa? La risposta è davvero semplicissima: significa che tra una settimana esatta, il viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste in gioco giungerà al termine. Cosa accadrà secondo voi? Appurato che Claudia e Ste sono usciti insieme ed, invece, Tommaso e Valentina separati, cosa decideranno tutte le altre coppie? Chi lo sa! In attesa, però, di scoprirlo, riavvolgiamo un po’ il nastro. E scopriamo com’è cambiata la vita ad una delle coppie delle scorse edizioni.

Leggi anche –> Temptation Island, finale col botto: avete visto cosa accadrà?

Temptation Island, lo sappiamo benissimo, è andato in onda per la prima volta nel 2014. Ricordate chi sono state le coppie che vi hanno preso parte? Oltre a Tara Gabrioletto e Cristian Galella e tante altre, impossibile dimenticarci di loro: Vittoria ed Andrea. Ve li ricordate? Bellissimi entrambi e fidanzati da circa 5 anni, la coppia aveva deciso di prendere parte al docu-reality delle coppie di Canale 5 per mettere alla prova il loro amore. Ecco. Sono trascorsi 7 anni da quel momento, ma cosa è successo tra loro? Scopriamolo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island, ricordate Vittoria ed Andrea nel 2014: com’è adesso la loro vita

A chiamare Temptation Island del 2014 è stata proprio Vittoria. Fidanzata da circa 5 anni con Andrea, la giovanissima aveva deciso di prendere parte alla trasmissione di Canale 5 per capire se il lato dolce e premuroso del suo compagno, che lei conosceva benissimo e che lui mostrava in ‘privato’, potesse prendere il sopravvento su quello esuberante mostrato, in diverse occasioni, su quello esuberante. Purtroppo, sappiamo benissimo com’è andata a finire il loro percorso.

Leggi anche –> Claudia e Ste dopo Temptation Island, colpo di scena: incredibile

Quasi sul finire dei 21 giorni canonici stabiliti dal programma, Vittoria, stanza del comportamento del suo compagno con la single Chiara, aveva deciso di abbandonare il programma da sola. Sono trascorsi 7 anni da quel momento, ma com’è cambiata la loro vita? Ebbene: i due non sono mai più tornati insieme. Anzi, stando a quanto si apprende dal profilo Instagram di Vittoria, la giovane adesso appare felice ed innamorata accanto ad un altro uomo. Inesistenti, invece, le notizie su Andrea. Che, purtroppo, ha il profilo Instagram privato.

Vi piacevano come coppia?