Temptation Island 2021, come si sono conosciuti Natascia e Alessio: non immaginereste mai chi li ha fatti incontrare

Il retroscena sul primo incontro tra Natascia e Alessio di Temptation Island 2021: a farli conoscere, una persona in particolare.

Stiamo seguendo il loro percorso a Temptation Island 2021 e l’epilogo della loro storia sembra tutto da scrivere: Natascia Zagato e Alessio, rispettivamente di Potenza Picena e Porto Recanati, sono una delle coppie che stanno animando questa nona edizione del celebre docu-reality di Canale 5.

Lei 31 anni, lui 24, stanno insieme da due anni e da circa un anno e mezzo convivono. Abitare sotto lo stesso tetto, si sa, crea sempre qualche difficoltà anche alle coppie più collaudate e infatti il loro rapporto ha risentito della convivenza.

Natascia infatti ha deciso di partecipare al programma perché non si sente più a suo agio con il fidanzato, dal quale dice di sentirsi giudicata e questo la rende insicura e la porta a chiudersi in se stessa. Dal canto suo, Alessio lamenta che lei non si stia più sforzando di salvare la loro storia.

Come andrà a finire tra loro dopo l’esperienza a Temptation? Per ora, vogliamo svelarvi un particolare retroscena sul loro legame: sapete come si sono sconosciuti?

Natascia e Alessio, il retroscena sul loro primo incontro: c’entra una persona molto speciale per uno dei due

Ciò che non tutti sanno è che dietro la loro unione c’è lo zampino della madre di Alessio. La donna infatti è una parrucchiera, con la sua attività a Recanati. E’ stato proprio nel salone che è scoppiata la scintilla tra i due giovani.

Cinzia Capomagi, madre di lui, ha raccontato che Natascia era andata nel suo negozio come cliente e parlandoci si rese conto che poteva fare al caso di suo figlio. Quando i due si sono incontrati è scattato il colpo di fulmine.

Noi speriamo che la coppia abbia risolto tutti i problemi grazie all’esperienza di Temptation, secondo voi?