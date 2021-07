Colpo di scena a Temptation Island: qualcuno esprime un giudizio molto duro su Floriana e anche la sua fidanzata reagisce male.

La puntata di Temptation Island di questa sera sta riservando colpi di scena uno dietro l’altro. Oltre a Manuela e Stefano, argomento centrale della puntata è la coppia formata da Federico e Floriana.

Leggi anche—->>>Temptation Island, Federico ‘spiazza’ Floriana: “Sto male”, duro colpo

E’ la tentatrice Vincenza a rappresentare un motivo di gelosia forte per la lei della coppia: la bella single sembra avere molte affinità con Federico, tanto da far dubitare Floriana dei sentimenti del suo fidanzato.

E’ accaduto però che un’altra persona abbia espresso parole davvero dure contro Floriana e non indovinereste mai di chi si tratta.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island 2021, Floriana sotto attacco: le durissime parole arrivano proprio da lui

E’ stato Stefano, fidanzato di Manuela a parlare male della fidanzata di Federico. Proprio a Vincenza, Stefano ha confidato il suo parere sulla storia dell’amico.

Leggi anche—–>>>Temptation Island, Floriana e Federico: cosa fanno nella vita? Non tutti lo sanno

Secondo Stefano, a Federico la sua ragazza non piacerebbe più e che si tratta solo di ammetterlo una volta per tutte. Ha poi detto chiaramente: “E’ un cadavere”, riferito alla ragazza.

Chiamata nel pinnettu, Floriana è rimasta sconvolta da tali parole e perfino Manuela ha reagito male a sentire l’affermazione del suo ragazzo. Guardando il video ha infatti urlato: “Ma come ti permetti? Gli dò uno schiaffo anche per te”, rivolgendosi all’amica.

Arrabbiatissima, la ventunenne ha avuto un lungo sfogo dopo aver visto quelle scene: “Forse se oggi io sono un cadavere è anche per colpa sua!”, ha tuonato. La fidanzata di Federico ha poi detto che non pensa di poter perdonare il suo uomo per averla criticata con gli altri.