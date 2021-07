Temptation Island 2021, ricordate chi corteggiava Vincenza a Uomini e Donne? Lo conosciamo benissimo

La bella tentatrice Vincenza sta mettendo a dura prova la storia tra Floriana e Federico, ma ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

Anche stasera è in onda una nuova puntata di Temptation Island 2021 e la serata è già iniziata col botto. Una delle prima coppie al centro dell’attenzione è stata quella di Floriana e Federico. Convocata nel pinnettu, Floriana ha visto alcuni video del suo fidanzato con la bellissima tentatrice Vincenza Botti.

Al di là di quanto successo, vogliamo parlarvi di un dettaglio che forse non ricordate circa la single campana che sta facendo vacillare Federico e ingelosire Floriana. Sappiamo che Vincenza nel 2015 è approdata a Miss Italia dove si è classificata terza. Quella però non è stata l’unica sua esperienza nel mondo dello spettacolo: ha partecipato infatti a Ciao Darwin 8, è stata ballerina in teatro e speaker radiofonica a Radio Kiss Kiss.

Ma la ricordate nel 2016 a Uomini e Donne? Soprattutto, ricordate chi era il tronista che corteggiava? E’ un nome davvero ‘bomba’!

Vincenza Botti a Uomini e Donne: corteggiava proprio lui!

Cinque anni fa, Vincenza è approdata a Uomini e Donne: era la stagione in cui seduto sul trono c’era un volto amatissimo ancora oggi e di cui in questi anni si è continuato a parlare moltissimo.

Nel celebre dating show di Canale 5, l’ex Miss Curvy sedeva nel parterre femminile tra le corteggiatrici di uno dei tronisti più famosi dell’intera storia del programma. Si tratta di Andrea Damante, ricordate?

Ebbene sì, la stupenda modella originaria di Vallo della Lucania in provincia di Salerno aspirava a colui che è poi diventato l’ex di Giulia De Lellis! All’epoca del programma condotto da Maria De Filippi, la Botti si definì in cerca di un uomo in grado di tenerle testa.

L’avrà incontrato in Federico?