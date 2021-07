La decisione di Federico ‘spiazza’ Floriana: “Sto male”, duro colpo per la concorrente di Temptation Island

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island, reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Continua il viaggio nei sentimenti per le coppie: sono rimaste in gioco Floriana e Federico, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio. Le ultime puntate del reality show ci diranno quale sarà la decisione delle coppie: usciranno insieme o separati dal ‘villaggio delle tentazioni’? Nella puntata odierna c’è stato un duro colpo per Floriana.

LEGGI ANCHE: Temptation Island 2021, come si sono conosciuti Natascia e Alessio: non immaginereste mai chi li ha fatti incontrare

Temptation Island, la decisione di Federico ‘spiazza’ Floriana

Nella puntata odierna di Temptation Island, la decisione di Federico ha letteralmente spiazzato la fidanzata Floriana. La ragazza infatti, dopo aver visto numerosi video del suo fidanzato, ha deciso di chiedere il falò anticipato. La decisione del fidanzato, però, l’ha spiazzata. Federico ha infatti deciso di non presentarsi davanti al falò, decidendo di continuare la sua conoscenza con la single Vincenza.

Un brutto colpo per Floriana, che ha esclamato: “Sto male“. La ragazza ha poi chiesto a Filippo di tornare nel villaggio delle fidanzate. Dopo essere rientrata, Floriana si è sfogata con le sue amiche, dichiarando di aver capito che il motivo del rifiuto da parte del suo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)



Federico vuole infatti continuare la conoscenza con la single Vincenza. Continuando a tirare la corda, però, l’uomo rischia di perdere per sempre la sua fidanzata. Il percorso fatto da Federico, infatti, ha già segnato profondamente Floriana, che pare sia intenzionata a lasciare il suo fidanzato. Per il falò anticipato, però, dovrà attendere: questa volta il fidanzato ha deciso di non presentarsi. Quali saranno gli sviluppi della coppia? Lo scopriremo nelle prossime puntate del reality show condotto da Filippo Bisciglia.