Temptation Island, Stefano crolla definitivamente: “È finita”, cos’è successo

Stefano crolla definitivamente nella puntata odierna di Temptation Island: “È finita”, ecco cos’è successo

Questa sera è andata in onda una nuova puntata del reality show Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti delle coppie partecipanti continua. In gioco sono rimaste quattro coppie: Floriana e Federico, Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio. Nelle prossime settimane andranno in onda le ultime puntate del reality show. Cosa succederà alle quattro coppie in gioco? Usciranno insieme o separati dal villaggio? Di seguito vi diciamo cos’è successo nella puntata odierna del reality show.

Temptation Island, Stefano in lacrime: “È finita”

Nella puntata odierna di Temptation Island, Stefano, fidanzato di Manuela, è crollato definitivamente. Nella scorsa puntata, l’uomo ha visto alcuni video della sua fidanzata. Se in un primo momento ha reagito in modo ‘rabbioso’, in seguito ha deciso di approcciarsi alla single Federica. Stefano si è lasciato andare ad alcuni apprezzamenti, alcuni addirittura ‘fisici’, che hanno infastidito la fidanzata.

Dall’altra parte, però, anche Manuela sta conoscendo il single Luciano. Questa sera, dopo aver visto altri video della fidanzata insieme al single, Stefano è crollato definitivamente. L’uomo in lacrime ha esclamato: “È finita“.

Stefano ha dichiarato di doversi rassegnare al fatto di dover dimenticare definitivamente la sua fidanzata. Gli atteggiamenti della donna, infatti, hanno molto infastidito il fidanzato, che adesso vuole chiudere definitivamente la sua storia d’amore. Anche la fidanzata, tra l’altro, sembra dello stesso canto. Nella puntata odierna, però, nessuno dei due ha chiesto il falò anticipato. Probabilmente nelle prossime puntate vedremo come andrà a finire la storia d’amore tra Stefano e Manuela.