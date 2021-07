Alessandra Amoroso, magnifico annuncio: è la prima volta per lei, sorpresa incredibile

Alessandra Amoroso, magnifico annuncio sui suoi canali social: è la prima volta per lei, sorpresa incredibile per i fan della cantante.

È una delle cantanti più amate del momento. Il suo sogno è iniziato circa dodici anni fa quando nel 2009 ha partecipato e trionfato all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, per Alessandra Amoroso è iniziata una carriera ricca di successi. La sua musica è entrata nel cuore di milioni di fan, che la seguono e la sostengono con affetto.

E proprio per loro, qualche ora fa, la cantante pugliese ha comunicato una notizia strepitosa. Accadrà per le prima volta nella sua carriera, scopriamo i dettagli!

Alessandra Amoroso, magnifico annuncio: accadrà per la prima volta nella sua carriera

Messaggio per tutti i fan di Alessandra Amoroso: prendete carta e penna e segnatevi questa data, 13 luglio 2022. Sì, perché sarà una data davvero speciale per la cantante pugliese, che l’anno prossimo terrà un mega concerto a San Siro. È la prima volta per Alessandra Amoroso in uno stadio, e l’ex vincitrice di Amici non trattiene l’entusiasmo per questa nuova avventura:

“Tutto accade. 13 luglio 2022. Farò ancora quel passo verso di voi, che siete il mio specchio, questa volta a San Siro, il nostro primo stadio.” Una notizia meravigliosa per i tantissimi fan della cantante, che hanno invaso il post con una valanga di likes e commenti. Commenti nei quali spiccano quelli di tantissime colleghe, come Nomei e l’immancabile Emma Marrone, sua grande amica.

Un appuntamento imperdibile per i fan della cantante, che ormai da più di dieci anni regala brani che emozionano intere generazioni. I biglietti per la data sono già disponibili da diverse ore, non fateveli scappare!