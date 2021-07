Battiti Live, chi sono i Sottotono: chi sono i componenti, l’esordio, i successi e il ritorno sulle scene.

Questa sera, ci sarà il secondo appuntamento con Battiti Live. Questo famosissimo evento musicale si svolge nelle piazze della Puglia e della Basilicata. Elisabetta Gregoraci insieme ad Alan Palmieri si sono ritrovati nuovamente al timone dell’evento, e stanno decisamente conquistando il pubblico.

Leggi anche Battiti Live, chi è Dotan: età, carriera, origini e tutte le curiosità sul cantante

Anche questa sera, avremo modo di seguire tantissimi artisti, che si esibiranno sul palco, portando in scena i loro singoli. Ebbene, tra i cantanti presenti, dovrebbero esserci anche loro, I Sottotono. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sull’amatissimo gruppo musicale.

Chi sono i Sottotono: quando si sono formati, i componenti, e il ritorno sulle scene

Appuntamento da non perdere quello che fra poche ore ci avvolgerà con la sua seconda serata. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri presenteranno a Battiti Live gli artisti che, uno alla volta, arriveranno sul palco per farci ballare e divertire. A quanto pare, avremo modo di vedere sul palco anche i Sottotono, duo musicale hip hop formato da Massimiliano Cellamaro alias Tormento e Massimiliano Dagani alias Big Fish, anche se, all’inizio del loro esordio, erano quattro i membri.

Leggi anche Chi è Alan Palmieri, il conduttore di Battiti Live: moglie, origini, Instagram e qual era il suo più grande sogno

Ma com’è nata la band? Il gruppo nasce nel 1994 come un quartetto formato dai rapper Tormento e Nega, dal DJ e produttore Fish e da DJ Irmu. E’ nello stesso anno che avviene l’esordio sulla compilation hip hop Nati per rappare. Uno dei loro tormentoni del medesimo anno è La mia coccinella, singolo divenuto amatissimo grazie al gradimento degli ascoltatori delle emittenti radiofoniche italiane. I successi non tardano ad arrivare, fino a quando, poi, il gruppo, si riduce a due membri, Tormento e Big Fish. I sottotono sono saliti sul palco del Festivalbar 1997, e nel 2001, al Festival di Sanremo. Ma proprio quell’anno, la band si scioglie e i due componenti decidono di lavorare come solisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sottotono (@sottotono)



Ma a quanto pare, il colpo di scena c’è stato per i due grandi artisti e per la gioia dei tantissimi fan nel 2021 sono tornati sulle scene musicali con il singolo “Solo le ha quel che voglio 2021″, realizzato con Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash. Ma ancora, esattamente il 23 aprile, I Sottotono sono tornati con la pubblicazione del singolo Mastroianni, che ha anticipato il quinto album in studio Originali.