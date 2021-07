È stata una concorrente del GF 12, la riconoscete? Sono trascorsi 9 anni da quel momento, adesso è totalmente cambiata: rivederla vi lascerà senza fiato.

La prima puntata del Grande Fratello, lo sappiamo benissimo, è andata in onda nel lontano Settembre del 2001. Per la prima volta in assoluto, la simpaticissima Daria Bignardi si metteva al timone di un vero e proprio esperimento sociale. Che, in un vero e proprio batter baleno, si è dimostrato più che vincente. E, sia chiaro, non lo diciamo soltanto perché il successo del famosissimo reality Canale 5 è davvero smisurato anno dopo anno, ma anche perché in tutto questo tempo si sono alternate tantissime edizioni. Pensate, parliamo di ben 16 edizioni. Insomma, dei numeri davvero impressionanti. Ma non è affatto finita qui. Quanti concorrenti abbiamo conosciuto? Beh, decisamente tantissimi. Tra questi, però, è davvero impossibile non ricordarsi di lei.

È stata una concorrente del Gf 12. E, in un vero e proprio batter baleno, la giovanissima di Potenza ha riscosso un successo davvero incredibile per la sua simpatia e bellezza. Sono trascorsi, però, 9 anni dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, eppure siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi? Scopriamo tutti i dettagli.

La ricordate come concorrente del GF 12? Oggi è totalmente cambiata: è uno schianto!

Con la sua immensa simpatia e spudorata bellezza, Floriana Messina è stata una delle protagoniste indiscusse del GF 12. Certo, non è stata lei a vincere quell’edizione del programma, è vero. In ogni caso, però, è come se lo fosse stata. Perché, diciamoci la verità, la giovanissima ragazza di Potenza ha catturato l’attenzione su di sé in un vero e propri batter baleno. Sono trascorsi, però, 9 anni dalla sua partecipazione al famosissimo reality di Canale 5, ma com’è cambiata la vita di Floriana Messina dopo il GF 12? E, soprattutto, lei com’è?

Dopo il Grande Fratello, la bella Messina ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, spesso e volentieri, è stata ospite di diversi programmi televisivi, ma è diventata un’influencer coi fiocchi. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex gieffina è attivissima e seguitissima. Com’è diventata? Beh, guardate un po’ questo scatto:

Sui social, vi assicuriamo: ci sono davvero tantissime foto. E tutte mirano a sottolineare la sua immensa bellezza. Cosa aspettate? Correte a seguirla!