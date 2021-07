Elisabetta Gregoraci, non tutti lo sanno: spunta un retroscena inedito, pazzesco

Elisabetta Gregoraci: il retroscena che nessuno avrebbe immaginato su una delle conduttrici più belle ed apprezzate di tutta la tv.

La vediamo proprio in questo periodo, insieme ad Alan Palmieri, nel ruolo di conduttrice di “Battiti Live”, programma musicale in onda su Italia 1: Elisabetta Gregoraci dimostra la sua bravura e ovviamente la sua bellezza che la rendono una delle showgirl più amate.

Una carriera iniziata con la partecipazione nel 1997 a Miss Italia ed esplosa nei primi anni 2000, fatta di tante tappe lavorative importanti, come quando l’abbiamo vista presentare varie edizioni di Made in Sud su Rai 2 o tra i Vipponi concorrenti del GF Vip 5.

Bellissima e con uno stile impeccabile, non mancano nel suo curriculum fiction tv e film per il cinema: insomma, la Gregoraci è un vero vulcano! Ciò che non tutti immaginano è un retroscena molto particolare che la riguarda, resterete davvero di stucco.

Elisabetta Gregoraci, questo retroscena vi lascerà a bocca aperta: pochissimi lo sanno

Originaria di Soverato, l’ex moglie di Flavio Briatore è una grande sportiva: ce ne siamo resi conto al GF Vip, quando non saltava neanche una sessione di allenamento. D’altronde il suo splendido fisico lo dimostra chiaramente: a 41 anni e dopo una gravidanza, Elisabetta ha un corpo statuario che lascia senza parole.

Ciò che sorprende però è il retroscena che ha rivelato al giornale Grazia: si è dedicata al karate per ben 10 anni e il suo istruttore è stato il papà. E’ diventata addirittura cintura nera. Ha raccontato che proprio grazie a tale disciplina è riuscita in passato a cavarsela quando fu vittima di un tentativo di scippo.

