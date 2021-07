Loredana Berté, triste annuncio: fan disperati, cos’è successo

Triste annuncio di Loredana Berté, i fan sono veramente disperati: di seguito vi spieghiamo cos’è successo alla cantante

Loredana Bertè è una delle cantanti più amate della storia della musica italiana. È considerata la Regina del rock italiano ed è una delle interpreti più poliedriche del panorama artistico italiano. La sua carriera è lunghissima: ha pubblicato ben 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali. Ha venduto oltre 7 milioni di dischi ed ha vinto numerosi premi, tra cui un Festivalbar, cinque Vota la voce, un Disco per l’estate, tre Wind Music Awards e due RTL Power Hits. Ha partecipato, inoltre, ad undici edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2008 le è stato assegnato il Premio alla carriera città di Sanremo.

Loredana Berté, triste annuncio sui social: cos’è successo

Triste annuncio per i fan di Loredana Bertè. Sul profilo social ufficiale della cantante, il suo staff ha pubblicato un messaggio veramente triste. Il tour estivo della cantante, che prevedeva tappe in molte località d’Italia, è stato spostato.

Sul suo profilo social si legge: “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intevento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto”. La Bertè dunque dovrà essere operata, ma non sappiamo per quale motivo. Nella comunicazione si fa riferimento ad un malessere fisico persistente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana (@loredanaberteofficial)

La nota poi continua annunciando lo spostamento del tour: “I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita”. Poi la rassicurazione: “State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour”.