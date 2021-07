Lorena Cacciatore incinta, presto lei e Federico Marchetti diventeranno genitori: l’attrice ha raccontato la loro storia, si sono conosciuti in un momento molto difficile per lei.

Lorena Cacciatore, la celebre attrice nota per aver recitato ne Il paradiso delle signore, è in dolce attesa. Aspetta un bambino dal compagno, il calciatore Federico Marchetti, portiere del Genoa, come ha rivelato Diva e Donna. Si trova nel settimo mese di gravidanza ed a fine settembre darà alla vita il suo primogenito, si chiamerà Edoardo. La gioia immensa: la coppia ad inizio luglio ha festeggiato il terzo anniversario. L’amore che li lega è incredibile: per Lorena, il suo Federico è stato una vera e propria salvezza. Ecco cosa ha confessato.

Lorena Cacciatore è incinta, primo figlio con Marchetti: il racconto toccante, dolorosa confessione

Lorena Cacciatore è in dolce attesa, tra pochi mesi darà alla vita il piccolo Edoardo. Federico Marchetti, portiere del Genoa, è stato una salvezza per l’attrice: la confessione di Lorena a Diva e Donna è stata molto toccante.

L’attrice di ‘Mina Settembre’ ha svelato di aver conosciuto il suo attuale compagno in un momento molto delicato della sua vita. “Federico mi ha salvato la vita. Stavo affrontando un momento difficile. Non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo: mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma” ha raccontato Lorena a Diva e Donna.

L’attrice ha svelato di esser riuscita ad uscire da quel tunnel grazie a lui, “Mi sono innamorata di lui. Quando ti innamori di qualcuno, un partner, decidi di guarire per proteggerlo” sono state le sue parole.