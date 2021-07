A distanza di tre anni dalle nozze di Meghan Markle con Harry, spunta un retroscena davvero clamoroso: la verità arriva dopo tempo.

Un vero e proprio retroscena clamoroso quello che, a distanza di tempo dalle nozze tra Meghan Markle ed Harry, salta fuori. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che siano state riportate a galla delle dichiarazioni che, anzitempo, furono fatte al figlio minore di Lady Diana sulla sua futura moglie. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un colpo di scena davvero clamoroso. E che, soprattutto, mette, ancora una volta, in risaltò la forte tensione vissuta all’interno della casa reale inglese sin dal primo momento.

Leggi anche –> Harry e Meghan, il clamoroso annuncio dopo la nascita di Lilibet: incredibile, nessuno se lo aspettava

Stando a quanto si apprende da queste dichiarazioni di Lady Colin Campbell, riportate dall’Express, sembrerebbe che, poco prima delle nozze, Harry sia stato protagonista di una ‘raccomandazione’ da parte della principessa Anna, sua zia nonché unica figlia femmina della regina Elisabetta e suo marito Filippo. Di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel dettaglio.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Meghan Markle ed Harry, retroscena ‘choc’ sulle loro nozze: solo ora salta fuori

Correva esattamente il 19 Maggio del 2018 quando Harry e Meghan Markle celebravano le loro nozze all’interno della Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. Da quel momento, sono trascorsi poco più di tre anni, eppure è accaduto davvero di tutto. La coppia si è allontanata dalla famiglia reale inglese ed ha allargate la famiglia con due splendidi bambini. A distanza di anni dal loro matrimonio, però, salta fuori un retroscena davvero clamoroso.

Leggi anche –> Il momento avverso di Meghan Markle: dramma silenzioso, non tutti lo sanno

Stando a quanto si apprende dall’Express, sembrerebbe che Lady Colin Campbell, scrittrice di tantissimi testi riguardanti la casa reale inglese, sembrerebbe che, a distanza di pochissimi giorni dalle sue nozze, la principessa Anna, figlia della Regina Elisabetta, abbia cercato di convincere Harry a non sposare Meghan perché ritenuta inadatta. Insomma, un retroscena davvero clamoroso. Ma sembrerebbe non essere affatto finita qui. Si legge, infatti, che sarebbe stata sempre la stessa zia di Harry a fare dei commenti non tanto piacevoli sul colore delle pelle di Archie, primogenito della coppia. Stessi commenti che, in una sua recente intervista ad Oprah Winfrey, la Markle ha ‘denunciato’.

Cosa ne pensate?