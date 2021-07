Avete mai visto la moglie di Alan Palmieri? Entrambi molto riservati riguardo la vita privata, su Instagram però si mostrano vicini e sorridenti: sono bellissimi!

In questa nuova ed esplosiva nuova edizione di Battiti Live ci sono ancora loro al timone dello show: Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Insieme a loro anche la giovane webstar Mariasole Pollio che raccoglie domande per i cantanti dal pubblico. Sono attesi grandi nomi della musica italiana, ospiti internazionali, esibizioni incredibili! Siamo qui per parlarvi però di Alan: è nato in Svizzera nel 1975 ma ha trascorso la sua infanzia in Puglia. Sin da bambino ha cominciato a maturare la sua passione per la radio: e proprio da giovanissimo iniziò a muovere i primi passi in questo mondo. Da allora sino ad oggi è stato la voce di tante radio di successo! Ma che sappiamo sulla sua vita privata? Alan è estremamente riservato riguardo il suo privato ma abbiamo pescato qualche fotografia insieme alla moglie, insieme sono bellissimi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Avete mai visto la moglie di Alan Palmieri? Insieme sono bellissimi

Alan Palmieri ha tantissimi fan ma la numero uno in assoluto è senza dubbio sua moglie. Il suo nome è Caterina Costantini e su Instagram pubblicizza i vari concerti del marito, alterna inoltre i suoi post con fotografie di coppia. Alan e Caterina sono molto affiatati, sono genitori di un maschietto ed una femminuccia. Le informazioni sulla loro vita privata sono molto scarse ma dal profilo Instagram della donna trapela tanto amore ed affetto tra loro. Una famiglia davvero speciale!

Leggi anche Battiti Live 2021: location, cantanti e dove vederlo in Tv

Eccoli insieme in questo bellissimo scatto pubblicato da Caterina, su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina costantini (@costantini.caterina)

I fan della coppia hanno riempito di cuori e complimenti il post: bellissimi!

Leggi anche Battiti Live, fuorionda di Elisabetta Gregoraci: non si accorge di essere in diretta, che ‘scivolone‘