Perchè Maria De Filippi mangia sempre caramelle? Stenerete a crederci!

Sapete perchè Maria De Filippi mangia sempre caramelle durante la conduzione? Vi sveliamo il motivo e stenterete a crederci

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate nella storia della televisione italiana. È inoltre un’autrice e produttrice televisiva. È attiva in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 conducendo il talk show pomeridiano Amici. Nel corso degli anni è divenuta una vera e propria icona della rete del Biscione, presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta della rete ammiraglia Mediaset. Tra questi ricordiamo sicuramente Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island, Amici e Tú sí que vales.

È proprietaria, insieme ad RTI, della società di produzione televisiva Fascino PGT, che realizza varie trasmissioni per i canali Mediaset, molte di queste condotte da lei e dal marito Maurizio Costanzo. Nel 2013 ha fondato anche la web TV Witty TV, sito internet e piattaforma social che rimanda ai programmi prodotti dalla società di cui lei è proprietaria.

Perchè Maria De Filippi mangia sempre caramelle

I telespettatori più attenti avranno sicuramente notato una ‘particolarità’ nel modo di condurre di Maria De Filippi. La Queen, com’è soprannominata dai suoi fan, mastica sempre gomme o caramelle durante la conduzione. Molti l’hanno notato, ma pochi sanno veramente il motivo.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice di Mediaset ha rivelato un suo ‘segreto’. Pare che quelle delle caramelle sia infatti una sorta di ‘dipendenza’. La De Filippi proprio non riesce a farne a meno, tanto che in puntata deve averne almeno un paio a disposizione.

Questa ‘dipendenza’, però, ha anche un retroscena che pochi conoscono: “Sono stata seduta sei anni in una sala riunioni non avendo il diritto di parola. Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle”. La De Filippi dunque porterebbe con sé sempre un paio di caramelle per aiutare la salivazione.