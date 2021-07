Stenterete a riconoscere Raoul Bova in queste immagini: si tratta della sua prima volta davanti alla telecamera

Raoul Bova è uno degli attori più famosi del panorama artistico italiano, nonchè uno dei più apprezzati dalle donne. E pensare che, in giovane età, il romano voleva diventare un nuotatore professionista. L’incontro con la macchina da presa arriva nel 1991 quando esordisce come “aiutante” del programma Scommettiamo che…?. Il primo grande ruolo arriva due anni dopo, quando Vanzina lo sceglie per il film Piccolo grande amore. A questo seguiranno poi Palermo Milano solo andata, La Piovra, alcuni ruoli negli USA e il filone poliziesco.

Negli anni recenti, invece, è stato impegnato in ruoli più ‘leggeri’ in Immaturi, Nessuno mi può giudicare e Scusa ma ti voglio sposare, mentre in televisione in Made in Italy, Buongiorno, mamma! e nella serie tv ispirata al personaggio di Ultimo.

LEGGI ANCHE: È la suocera di Raoul Bova ma non lo direste mai: sembra una ragazzina ed è meravigliosa

Raoul Bova, stenterete a riconoscerlo in queste immagini

L’attore Raoul Bova ha esordito al cinema con il film Mutande pazze, ma il suo primo grande ruolo è stato in Piccolo grande amore, film diretto da Carlo Vanzina nel 1993. In questa pellicola, Bova interpreta il personaggio di Marco, di cui si innamora Sofia, principessa del Liechtenhaus. Sofia viene rapita e Marco inizia subito le ricerche e, con un po’ di fortuna, riesce a trovare il nascondiglio dei rapitori e a liberare Sofia. La ragazza, però, scappa pensando che egli fosse uno dei rapitori. Tornata dal padre, accetta di sposare il principe Frederick per il bene del principato. In seguito, Marco scopre arriva al castello, ma viene arrestato e rinchiuso in prigione. Grazie all’aiuto di Ursula, riesce a evadere e raggiungere Sofia e ad accompagnarla all’altare come nuovo sposo.

Sono passati ben ventotto anni e Bova è irriconoscibile in queste immagini tratte dal trailer di Piccolo grande amore. L’attore era molto giovane, ma sia allora che adesso è di una bellezza disarmante.