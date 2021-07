Shade, sapete perché si chiama così? Retroscena incredibile; tutte le curiosità sul nome d’arte del famoso rapper.

È uno dei cantanti più amati del momento. La sua hit In un’ora sta facendo ballare tutti in questa calda estate 2021. Parliamo del rapper Shade, che è anche uno degli artisti protagonisti di Battiti Live, il programma musicale in onda su Italia Uno, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Le sue canzoni le conosciamo tutti, ma siete sicuri di sapere proprio tutto sul cantante?

Ad esempio, il suo vero nome è Vito Ventura, ma perché ha scelto proprio Shade come nome d’arte? Ebbene, c’è un significato molto importante per lui e per la sua carriera. Scopriamo insieme questo retroscena.

Perché il rapper Shade si chiama così? Il vero significato del suo nome d’arte

Si chiama Vito Ventura ma tutti lo conosciamo come Shade! Rapper e doppiatore di 33 anni, il cantante è uno dei protagonisti anche di questa edizione di Battiti Live. La sua musica fa ballare le nuove generazioni, che vanno pazze per le sue canzoni, ma sapete proprio tutto di lui?

Oggi vi parliamo della scelta del suo particolare nome d’arte. Ad ispirarlo è stato uno dei più grandi rapper della storia, quello che gli ha trasmesso la sua passione. A rivelarlo è stato lui, ecco le sue parole in un’intervista di qualche anno fa a Lucagramellini.com : “Shade nasce dal rapper che mi ha trasmesso questa passione che è Eminem, che si chiamava Slim Shady in uno dei suoi alter ego. Siccome ho iniziato facendo freestyle e lo stesso freestyle era il tema principale del film di Eminem ho preso il suo nome e l’ho italianizzato, facendolo mio nell’ormai lontano 2003 2004″.

Proprio così, dietro il nome di Shade c’è il mitico Eminem, l’avreste mai detto? Ora non vi resta che sintonizzarvi questa sera, mercoledì 20 luglio, su Italia Uno per scatenarvi con i tormentoni dell’estate 2021: Battiti Live vi aspetta!