La bellissima Sophie Turner ha interpretato Lady “Sansa” in tutte le stagioni di “Games of Thrones”: oggi è mamma di una splendida bimba, la riconoscete? Meravigliosa!

La serie di “Games of Thrones” è stata un vero e proprio fenomeno mondiale e ha catturato e appassionato il pubblico fin dalla primissima puntata. Basata sulla serie di libri di George R. R. Martin, è ormai una vera e propria icona del genere fantasy. La trama appare è complessa ma irresistibile: diverse famiglie si contendono il potere e il ruolo di Re dei sette regni, tra intrighi, segreti, battaglie e alleanze. Eppure, una minaccia più grande incombe su tutti loro, una minaccia che arriva da oltre la “Barriera” e che nessun esercito umano sembra in grado di contrastare. Tra i personaggi che hanno fatto innamorare il pubblico c’è sicuramente Sansa, figlia di Ned Stark, il protettore del Nord. A interpretarla c’era la bellissima e talentuosa Sophie Turner: avete visto com’è diventata oggi?

Era “Sansa” in “Games of Thrones”: com’è oggi Sophie Turner?

La secondogenita degli Stark è stato forse il personaggio che ha subito la più grande evoluzione e maturazione all’interno dello show. La incontriamo nel primo episodio quando è solo una ragazzina vanitosa che desidera sposare il bel principe e la ritroviamo, alla fine della serie, come una donna forte, determinata e intelligente, degna del ruolo di cui è stata “investita”.

A cambiare Sansa sono stati certamente gli abusi a cui è stata sottoposta, fisici e psicologici, ma anche il dolore per le perdite incommensurabili subite. Ma, soprattutto, è stato l’aprire gli occhi e rendersi conto di quanto spesso la realtà non sia come appare. Sophie Turner ha interpretato il personaggio in modo sublime ed è letteralmente cresciuta sotto gli occhi del pubblico. Oggi è madre di una splendida bambina, avete visto com’è diventata? Che meraviglia, guardate!

Incantevole e piena di fascino, siete d’accordo?