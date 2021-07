Tom Hanks, vedere suo figlio Colin vi spiazzerà: è quasi impossibile riconoscerli

Tom Hanks, vedere suo figlio Colin vi spiazzerà: la somiglianza è davvero incredibile!

Impossibile non apprezzarlo, Tom Hanks ha un talento straordinario che abbiamo avuto modo di ammirare grazie ai personaggi che ha portato in scena, e sono stati tantissimi! E’ un attore, sceneggiatore, regista, e produttore cinematografico e televisivo statunitense.

Leggi anche Morta Tawny Kitaen, aveva 59 anni: ha recitato anche con Tom Hanks

La sua carriera ha avuto inizio negli anni ottanta quando è entrato a far parte del cast della serie Henry e Kip, ed è proprio da quel momento che è iniziata la sua popolarità. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo, invece, di lui? L’attore è stato sposato con l’attrice Samantha Lewes, da cui ha avuto due figli, Colin ed Elizabeth. Ha sposato in seconde nozze l’attrice Rita Wilson, e dalla loro unione sono nati due figli, Chester e Truman. Ma vi chiediamo, per caso, avete mai visto il figlio maggiore? Resterete spiazzati a guardarlo!

Avete mai visto il figlio maggiore di Tom Hanks? Resterete di stucco, sono identici

Tom Hanks è un attore famosissimo in tutto il mondo. Questa popolarità, si deve, ovviamente, ai personaggi da lui interpretati, in numerose pellicole, che hanno ottenuto sempre un grande successo. Il tutto ha avuto inizio negli anni ottanta, quando è entrato a far parte del cast della serie Herny e Kip, e da quel momento non si è più fermato.

Leggi anche Will Smith, avete mai visto suo figlio Jaden? E’ famosissimo, l’abbiamo visto proprio in quel film

Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, sappiamo che l’attore è stato sposato con l’attrice Samantha Lewes, e dalla loro unione sono nati due figli, Colin ed Elizabeth. Successivamente, sposa in seconde nozze, Rita Wilson, e dall’attrice ha avuto altri due figli, Chester e Truman. Adesso, la nostra attenzione cade proprio su uno dei figli di Tom Hansk, e in particolare su Colin: l’avete mai visto? Osservate lo scatto, siamo sicuri, resterete di stucco!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Colin Hanks (@colinhanks)



La somiglianza tra padre e figlio è incredibile, sembrano quasi la stessa persona ed è quasi impossibile riconoscerli. Colin Hanks è la stampa di Tom, non trovate?