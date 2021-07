Tu si que vales, riprese ferme: Belen Rodriguez ha avuto un malore

Belen Rodriguez costretta ad interrompere le registrazioni di Tu si que vales: la bella argentina è stata colta da un leggero malore.

Impegnata a registrare le puntate della prossima stagione di Tu si que vales, Belen Rodriguez ha raccontato tramite i social di aver avuto un lieve malore. La showgirl ha da poco partorito la sua Luna Marie, la femminuccia avuta dal compagno Antonino Spinalbese.

Al settimo cielo per la nuova arrivata, la bellissima showgirl argentina ha subito ripreso a lavorare nonostante il parto sia avvenuto davvero pochissimo tempo fa. Ma cosa ha detto di preciso la soubrette sudamericana ai suoi follower?

Belen Rodriguez costretta a interrompere le riprese: “Non sono stata bene”

In una storia sul suo profilo Instagram in cui si vede la dolcissima Luna Marie, Belen racconta : “Siamo appena tornati in hotel, non sono stata bene. Ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare”.

L’argentina ha poi aggiunto che spera di poter ricominciare le registrazioni di Tu si que vales, per poi concludere in modo molto tenero: “Intanto mi guardo questa cucciola e tutto mi passa”.

Nella nuova edizione del famoso talent di Canale 5 la vedremo nel ruolo di conduttrice ancora una volta accanto a Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni: d’altronde, la Rodriguez ha dato prova di essere perfettamente a suo agio al timone del programma e non poteva non essere riconfermata anche quest’anno.

In attesa di rivederla in tv, auguriamo alla bravissima showgirl di tornare in forma già domani.