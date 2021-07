Amber Rachdi è stata una protagonista di Vite al Limite, aveva soltanto 23 anni, ma con un peso che raggiungeva i 300 kg: rischiava la morte, eccola oggi.

Tra i tanti personaggi che si sono susseguiti in queste nove ed imperdibili edizioni di Vite al Limite, la storia di Amber Rachdi merita di essere proprio raccontata. Giunta nella trasmissione del dottor Nowzaradan poco più che ventenne, la giovanissima aveva deciso di rivolgersi al chirurgo iraniano per riprendere in mano la sua vita. Aveva 23 anni, pensate, eppure il suo peso era quasi di 293 kg. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che Amber abbia sfogato tutte le sue ansie e preoccupazioni sul cibo sin da bambina. E che, quindi, abbia raggiunto un alto livello di obesità davvero pericoloso tanto che, in diverse occasioni, i medici le avrebbero riferito che, se avesse continuato in questo stato, avrebbe rischiato la morte.

Leggi anche –> Vite al Limite, Bethany Stout pesava ben 275 kg e viveva un incubo: sapete com’è oggi? Non crederete ai vostri occhi

Insomma, una storia piuttosto particolare, si capisce chiaramente, ma che merita di essere raccontata perché adesso, a distanza di anni, la giovanissima è letteralmente cambiata. Di che parliamo esattamente? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amber di Vite al Limite pesava 293 kg e rischiava di morire: com’è oggi

È stata una delle protagoniste indiscusse della terza stagione di Vite al Limite, Amber Rachdi. Entrata a far parte del programma del dottor Nowzaradan con la serissima intenzione di ritornare in forma, la giovanissima è riuscita alla grande a centrare il suo obiettivo. Il suo peso iniziale, come dicevamo precedentemente, era di circa 293 kg. In un vero e proprio batter baleno, però, la Rachdi è riuscita a dimagrire con esercizio fisico costante e dieta. Soltanto in questo modo, quindi, ha potuto sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. E continuare la sua lotta per il dimagrimento.

Leggi anche –> Vite al limite, Brandon Scott pesava 325 kg: clamorosa trasformazione, stenterete a riconoscerlo

Sono passati sei anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è oggi Amber dopo Vite al Limite? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, subito dopo lo show, la ragazza abbia continuato a dimagrire, addirittura si dice che abbia perso ben 117 kg. Ed adesso è una vera e propria star del web. Guardate un po’ qui:

Insomma, Amber è proprio un’altra persona, c’è da ammetterlo.