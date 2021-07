Arriva un clamoroso ‘spoiler’ dal profilo Instagram di X Factor 2021: la nuova edizione del talent show sta per tornare, sentite cosa ha confessato Manuel Agnelli!

La prossima sarà senz’altro un’edizione mai vista prima. X Factor 2021 è pronto a tornare in una nuova versione! Si stanno svolgendo in questi giorni i provini per la prossima edizione del talent show più amato dagli italiani che va in onda su Sky Uno. Andrà in onda, come di consueto, a settembre prima con le audition e poi con le puntate dal vivo. Le novità sono ormai note a tutti: Alessandro Cattelan sarà sostituito da Ludovico Tersigni, lanciato dalle serie ‘Skam’ e ‘Summertime’ ma non solo. La prossima edizione di X Factor sarà senza le tradizionali categorie! Che altro? Manuel Agnelli ha lanciato alcuni nuovi spoiler!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

X Factor 2021, lo ‘spoiler’ arriva dal giudice Manuel Agnelli: fan in visibilio

Un nuovo post sul profilo Instagram di X Factor ha mandato letteralmente in visibilio i fan del talent show. A parlare nel video è Manuel Agnelli, uno dei quattro giudici della prossima edizione, che ha lanciato alcuni spoiler incredibili.

“Quest’anno il talento ce n’è ed è incredibile come ogni anno arrivino talenti..C’è tanto talento in questo paese” sono le prime parole di Agnelli. I giudici stanno ascoltando tutti coloro che desiderano partecipare al talent show ed a quanto pare sono tutti bravissimi!

“A livello di generi mi manca il rock and roll, ci sono molte band buone ma particolari, questo è un vantaggio” ha aggiunto Manuel. Infine, ha svelato che il feeling tra i giudici quest’anno è davvero incredibile. “Da quest’anno la giuria si è affiatata, alcuni sono cresciuti. Il feeling al tavolo è super oliato, stiamo andando alla grandissima” ha confessato.

‘Spoiler alert‘ scrive come didascalia il profilo ufficiale del programma, ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Leggi anche Chi è Ludovico Tersigni: età, carriera e dove abbiamo già visto il nuovo conduttore di X Factor

Manca poco all’attesissima nuova edizione: è iniziato già il countdown!