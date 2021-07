Al Bano Carrisi, il giorno in cui la sua vita è drasticamente cambiata: cos’è successo.

Artista amatissimo e apprezzatissimo, Al Bano Carrisi ha una voce pazzesca, tra le più belle del panorama musicale. Nato in Puglia da una famiglia di umili origini, si trasferisce a Milano, sognando di poter fare il cantante. Un successo straordinario l’ha avvolto e in questi anni, insieme a Romina Power, ha formato un duo artistico amatissimo.

Ma forse non tutti sanno come e quando ha iniziato a muovere i primi passi per toccare la popolarità. E’ stato quello il giorno in cui la sua vita è drasticamente cambiata. Siete curiosi di scoprire cosa è avvenuto esattamente? Seguiteci, ve lo sveliamo noi!

Al Bano Carrisi, quel giorno la sua vita è cambiata: non se lo aspettava assolutamente

Al Bano Carrisi è un artista che in questi anni ci ha travolti con la sua voce. Fin da giovane, sviluppa una forte passione per la musica. Inizia, suonando la chitarra con il padre, e prestissimo, il suo talento esplode. A soli 12 anni compone il suo primo brano inedito, Addio Sicilia.

Ad oggi è uno dei cantanti più amati e apprezzati. Ma quando tutto ha avuto inizio? Siete curiosi di scoprirlo? Ebbene, sembrerebbe proprio essere quello il giorno in cui tutto è cambiato. Al bano lavorava in un ristorante come cameriere, e a scoprirlo fu proprio Pippo Baudo, che entrò in quel locale.

“Stavo cenando al Dollaro, un ristorante milanese che costava 660 lire, l’equivalente di un dollaro. Invece degli spaghetti, il cameriere portò una chitarra e cominciò a suonare. ‘Che voce!’, pensai. Era Al Bano. di giorno lavorava alla Breda, la sera ai tavoli. Gli dissi di venire in Rai il mattino dopo”. Queste le parole, sembrerebbe proprio di Baudo. E’ stato il conduttore, infatti, a invitare il cantante di Cellino San Marco ad andare il giorno dopo in Rai, dopo aver ascoltato la sua immensa voce.