Amici Rosa e Deddy, nuovo clamoroso colpo di scena: il gesto non sfugge, cosa sta succedendo?

Rosa e Deddy, nuovo clamoroso colpo di scena dopo Amici: il gesto non sfugge, cosa sta succedendo tra i due ex concorrenti del talent di Maria De Filippi?

Sono stati due dei protagonisti assoluti della ventesima edizione di Amici. Parliamo di Rosa di Grazia e Deddy, due concorrenti che sono entrati nel cuore dei fan del talent show. Anche grazie alla loto storia d’amore, nata proprio all’interno della scuola più famosa della tv. Al termine del programma, però, qualcosa tra i due si è rotto: con un post condiviso su Instagram, è stata la ballerina napoletana ad annunciare la fine del loro amore. Nelle ultime ore, però, qualcosa non è sfuggito ai fan.

Proprio su Instagram, gli occhi attenti dei fan hanno notato un dettaglio che potrebbe far pensare ad un possibile riavvicinamento tra i due. Scopriamo i dettagli!

Rosa e Deddy, riavvicinamento in corso dopo Amici? Un gesto social non passa inosservato

Rosa e Deddy, nuovo riavvicinamento dopo la rottura? Come ormai noto da un bel po’, la storia nata tra i due protagonisti di Amici 20 si è interrotta al termine della trasmissione. I motivi esatti non sono stati mai resi noti, ma probabilmente la distanza ha avuto un ruolo chiave. Poco tempo fa, i due hanno anche smesso di seguirsi su Instagram, rendendo sempre meno probabile un ritorno di fiamma.

Ma ecco cosa è accaduto qualche ora fa…Rosa ha pubblicato un video sul suo canale social, in cui si mostra durante una coreografia. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROSA DI GRAZIA (@rosadigrazia.official)

La ballerina dimostra la sua solita grinta ed energia, ma è un altro dettaglio ad aver colpito tutti. Tra i like al post, appare proprio quello di Deddy! Guardate:

Un gesto che non è sfuggito agli occhi dei fan, che ipotizzano un ‘riavvicinamento’ tra i due ex. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere eventuali nuove news. E a voi piacevano Deddy e Rosa insieme?