Ricordate Bill e Jen della serie ‘Il nostro piccolo grande amore’? Sono trascorsi 4 anni: resterete sbalorditi quando scoprirete com’è la loro vita oggi.

Tra i tanti programmi che, ogni giorno, Real Time ci presenta e che riscuotono un successo davvero impressionante, ‘Il nostro piccolo grande amore’ è tra quelli che ha emozionato milioni e milioni di telespettatori. Andato in onda per la prima volta nel 2009, la serie televisiva ha raccontato, fino al 2017, le avventure di una coppia di coniugi. Stiamo parlando proprio di Bill e Jen, entrambi con una forma di nanismo. Ricordate la simpaticissima coppia di Real Time? Come dimenticarli, è vero!

Con un’altezza di 96,5 centimetri, Jen è una neonatologa presso l’ospedale pediatrico del Texas. Bill, invece, con un’altezza di 122 centimetri è un uomo di affari. Principalmente impegnato, però, in forniture mediche e telemarketing. Per circa 10 stagioni, quindi, sono state raccontate le loro avventure insieme a quelle dei loro due figli: William e Zoe, rispettivamente di 10 ed 8 anni, adottati in Cina e in India. Ebbene: sono trascorsi circa 4 anni dalla messa in onda della loro ultima puntata, ma com’è cambiata la vita di Bill e Jen? Resterete davvero sbalorditi.

‘Il nostro piccolo grande amore’, ricordate Bill e Jen? Eccoli oggi a distanza di 4 anni

Bill e Jen, quindi, sono stati i protagonisti indiscussi dell’amatissima serie televisiva ‘Il nostro piccolo grande amore’. Andate in onda, per la prima volta in assoluto, su Real Time il 26 Maggio del 2019, le avventure della simpaticissima coppia hanno riscosso un successo davvero impressionante. Come dimenticare la loro dolcezza? Impossibile farlo, è vero. Ebbene, ma siete curiosi di sapere come è cambiata la loro vita dopo il programma? Sono trascorsi ben 4 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, ma come sono adesso Bill e Jen?

Ebbene. Li abbiamo rintracciati su Instagram e siamo lieti di annunciarvi che ancora adesso, a distanza di 4 anni, Bill e Jen si amano davvero alla follia. Sui loro rispettivi canali social, la coppia è solita condividere scatti insieme o in compagnia dei loro figli.

Seguivate anche voi la serie televisiva?