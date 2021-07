Chi sono i professori della prossima edizione di Amici? L’indiscrezione è trapelata in queste ore.

Tenetevi forte perché le sorprese, a settembre, saranno tantissime. Dopo il consueto stop estivo, Maria De Filippi tornerà in onda con tutti i suoi programmi più amati. Da Uomini e Donne a Tu si que vales, senza dimenticare Amici. Proprio per quanto riguarda il talent show, c’è un’importantissima novità. A differenza delle altre edizioni, la ventunesima partirà con quasi due mesi di anticipo, a metà settembre. Una notizia meravigliosa per i fan della trasmissione, che non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi allievi della classe di Amici. E per quanto riguarda i professori?

Nulla è ancora ufficiale, ma Tv Blog ha anticipato cosa potrebbe accadere nell’edizione numero 21 dell’amatissima trasmissione di Queen Mary.

Amici 21, chi saranno i professori della prossima edizione del talent di Maria De Filippi?

Amici 21 inizierà a settembre! Una notizia che ha fatto impazzire i fan del talent show di Maria De Filippi, il più longevo della nostra tv. In attesa di scoprire il cast completo della nuova edizione, Tv Blog dà una piccola anticipazioni per quanto riguarda gli insegnanti.

Secondo quanto riportato dalla pagina social di Tv Blog, tutti i prof dell’edizione 20 sono stati riconfermati. Si tratta, quindi, di Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli per quanto riguarda la categoria canto, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini per la categoria danza.

Una scelta, quella di confermare tutti, dovuta probabilmente al grande successo ottenuto dall’ultima edizione del talent: ascolti record dalla prima all’ultima puntata. Siamo certi che sarà così anche per l’edizione numero 21, che avrà delle novità anche nelle puntate in onda tutti i giorni: il day time, infatti, dovrebbe durare circa trenta minuti.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per avere notizie ufficiali sull’attesissima nuova avventura di Amici. Noi non vediamo l’ora, e voi?