Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi sono inseparabili: sapete come si sono conosciuti? Il retroscena sul loro primo incontro è davvero incredibile!

Claudio Bisio è il celebre attore, comico e personaggio televisivo italiano, amato e seguito da tutti! Nel corso della sua carriera è stato anche il co conduttore con Claudio Baglioni e Virginia Raffaele del Festival di Sanremo! Giudice di Italia’s Got Talent, conduttore di Zelig, doppiatore in L’era glaciale…Claudio Bisio nel piccolo e grande schermo italiano è una vera star. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Dall’agosto del 2003 è sposato con la giornalista Sandra Bonzi: dalla loro unione sono nati Alice e Federico, nel ’96 e nel ’98. Ma sapete come si sono conosciuti Claudio e Sandra? Non immaginereste mai il retroscena…

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi, retroscena sul loro primo incontro: da non credere

Claudio Bisio è sposato con la giornalista Sandra Bonzi. La coppia si è incontrata tantissimi anni fa: era il 1992 quando si sono conosciuti. A Donna Moderna la bellissima Sandra e la sua dolce metà, l’attore e conduttore televisivo, hanno raccontato dei retroscena davvero divertenti che riguardano il loro primo incontro.

Leggi anche Claudio Bisio come non l’avete mai visto: ‘dimenticate’ la testa completamente rasata

“Ero un po’ brilla e lui mi ha ‘raccolto’ al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente” ha confessato Sandra a Donna Moderna. Claudio ha aggiunto un ‘particolare’: “Ha vomitato nella Giulietta di mio padre. È stato bello: aveva il reggicalze“. All’inizio la storia tra loro non sembrava seria: “All’inizio è stato solo sesso, l’amore è venuto dopo” ha raccontato Claudio. Il matrimonio è infatti arrivato 10 anni dopo, nel 2003. Si sono sposati vicino Firenze, a Barberino Val D’Elsa. Una coppia incredibile, molto affiatata: insieme sono fantastici!

Leggi anche Lol Chi ride è fuori 2, cast: dalla Cortellesi a Claudio Bisio, l’indiscrezione sui prossimi concorrenti