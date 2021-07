Elisa Toffoli, che spavento! Mentre è al pianoforte urla per la paura: cos’è successo

Elisa Toffoli si è trovata protagonista di un particolare ‘episodio’: mentre è al pianoforte urla per la paura, che spavento!

Elisa Toffoli è un’artista amatissima e bravissima! E’ sicuramente tra le voci più belle del panorama musicale italiano. Attivissima sui social, il suo profilo instagram supera il milione di follower. E non potevamo credere il contrario. Proprio qui, l’artista è avvezza a condividere diversi scatti, tutti molto particolari.

Leggi anche Elisa Toffoli, avete mai visto dove vive? I dettagli della sua casa sono molto particolari

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo mostrato la sua casa, o almeno, alcuni spazi, intravisti nelle foto da lei condivise. Nelle ultime ore, però, Elisa è finita al centro dell’attenzione, e il motivo è ben evidente: voi, avete visto cosa è successo? Nulla di grave, sia chiaro, ma lo spavento è stato forte!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui!

Elisa Toffoli, che spavento! Urla al pianoforte: si è sentito chiaramente, cos’è successo

Un momento che non è passato inosservato e che ha fatto, in poco tempo, il giro del web. Elisa Toffoli, amatissima e bravissima cantante, si è trovata protagonista di un ‘episodio’ molto particolare. Ma esattamente cos’è successo? Nulla di grave, sia chiaro, ma lo spavento è stato molto grande.

Leggi anche Elisa Toffoli: “Inciampata in un produttore maschilista”, la cantante lo racconta solo ora

Dalla sua faccia, si comprende chiaramente che la cantante ha avuto attimi di paura molto forti. Vi spieghiamo cos’è accaduto. A quanto pare, Elisa, mentre era intenta a suonare al pianoforte è stata ‘sorpresa’ da qualcosa: ma precisamente, cosa è stato? L’artista ha ripreso proprio tutto, attraverso le sue storie instagram. Mentre era concentrata a suonare, ha urlato, e la sua faccia non si è smentita.

La cantante subito dopo, ha spiegato i motivi del suo spavento. Sembrerebbe essere stato il robottino delle pulizie. Messo a terra, e non visto dall’artista, si è lasciata prendere dallo spavento, come lei stessa ha spiegato nella sua storia instagram. Sta di fatto che il ‘momento’ non è passato inosservato e sui social, ha fatto sorridere i fan.