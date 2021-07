È stata la colonna portante di ‘Extreme Makeover home edition’, ricordate? Sono trascorsi 9 anni: ecco com’è adesso.

Avete mai seguito una puntata di ‘Extreme Makeover Home edition’? Senza alcun dubbio, si! Andato in per ben 9 edizioni, la decima è stata mandata in onda poco più di un anno fa, il programma ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, come ricorderete, è stata prodotta anche una ‘versione italiana’, condotta dalla bellissima Alessia Marcuzzi. Di cosa trattava, però, la trasmissione? Beh, la risposta è davvero semplicissima: il programma si concentrava sulla completa ricostruzione di case appartenenti a diverse famiglie bisognose. Con un team di esperti, infatti, la ‘vecchia’ casa veniva completamente demolita ed abbattuta e ne veniva ricostruita una completamente nuova fatta su misura per tutte le esigenze di ciascun nucleo familiare.

Tra i protagonisti indiscussi di ‘Extreme Makeover home edition’, c’era proprio lui: Ty Pennington. Conduttore televisivo, carpentiere e team leader, il buon Pennington è stato una presenza importantissima per il programma. Ebbene, a questo punto, però, ci chiediamo: siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Appurato che Ty è stato la colonna portante dello show per ben nove edizioni, com’è cambiato oggi? Scopriamolo.

Ricordate Ty Penningotn di ‘Extreme Makeover Home Edition’? Eccolo oggi dopo 9 anni

Tra la squadra di esperti che abbatteva case e le ricostruiva da capo, è davvero impossibile dimenticarci di lui. Stiamo parlando proprio del team leader e del carpentiere Ty Pennington. Conduttore dello stesso programma, ma anche membro attivo per la demolizione e costruzione, il simpaticissimo Ty ha riscosso un successo davvero impressionante sin dal primo momento. A questo punto, però, ci chiediamo: dal momento che sono trascorsi esattamente 9 anni da quando ha condotto l’ultima puntata di ‘Extreme Makeover Home Edition’, siete curiosi di sapere com’è diventato oggi?

Abbiamo rintracciato il simpaticissimo Ty Pennington su Instagram. E, vi assicuriamo, rivederlo oggi vi farà un certo effetto. Perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima: è rimasto letteralmente identico. Nonostante siano passati anni, il conduttore di Extreme Makeover è uguale al passato. Ma non solo. Dando una sbirciata al profilo Instagram, siamo riusciti a capire che continua a svolgere sempre la stessa professione. ‘Carpentiere, designer ed ospite televisivo’, scrive il buon Pennington sulla sua bio Instagram.

Vi farebbe piacere rivederlo sul piccolo schermo?