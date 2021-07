Hugh Grant, sapete in che cosa è laureato l’attore? Non tutti conoscono questo dettaglio della sua carriera.

Classe 1960, Hugh Grant è un attore britannico, divenuto celebre grazie alle sue interpretazioni. Raggiunge il successo internazionale con la sua interpretazione nel film Quattro matrimoni e un funerale, esattamente nel 1994, per il quale ha vinto il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale.

I film in cui è stato presente sono stati tutti magnifici, come dimenticare Notting Hill, Il Diario di Bridget Jones, Ragione e Sentimento, e centinaia e centinaia ancora. L’attore è nato a Londra, sua madre era un’insegnante di lingue, mentre suo padre il direttore di una ditta di tappeti. Grant, prima di diventare attore, ha intrapreso un importante percorso di studi: sapete in cosa è laureato? Non tutti sono a conoscenza di questo ‘dettaglio’.

Hugh Grant, in cosa è laureato l’attore? Non immaginerete mai

Hugh Grant è nato a Londra nel 1960, sua madre era un’insegnante di lingue e suo padre il direttore di una ditta di tappeti. L’attore ha ottenuto il successo internazionale con l’interpretazione nel film Quattro matrimonio e un funerale, che gli è valso un Golden Globe.

Ma prima ancora di intraprendere la carriera cinematografica, sapete cosa faceva? Grant ha affrontato un importante percorso di studi, prendendo anche la laurea. Infatti, ha studiato alla Wetherby School, alla Latymer Upper School e al New College di Oxford, dove si è laureato: ma in cosa esattamente?

Hugh Grant ha preso la laurea in Letteratura inglese, l’avreste mai detto? Crediamo proprio di sì! Nonostante questo percorso di studi, il suo sogno era un altro, e quindi, ha concentrato la sua attenzione su una carriera artistica.