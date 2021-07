E’ stata la strega Bellatrix in Harry Potter: nella saga era così, ma com’è nella realtà l’attrice? Stenterete a crederci!

In questi anni, abbiamo avuto modo di non perdere mai un capitolo della saga di Harry Potter. Si tratta di una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling, che ha come centro della storia le vicende del giovane mago Harry Potter, affiancato in questo viaggio nel mondo della magia, dai due suoi amici, conosciuti nel medesimo contesto, ovvero Ron Weasley e Hermione Granger.

Harry Potter, protagonista della saga si trova a dover affrontare Lord Voldemort, il Signore Oscuro, che vuole ucciderlo, dopo che, quando era piccolo, ha ucciso i suoi genitori. La serie ha visto però protagonisti tantissimi personaggi, che hanno girato intorno al giovane mago Potter: ricordate la strega Bellatrix Lestrange? L’attrice che l’ha interpretata è Helena Bonham Carter. Nella saga era così, ma com’è oggi?

Nella saga di Harry Potter è stata Bellatrix: l’abbiamo vista proprio così, dopo 10 anni ecco come la ritroviamo

La saga di Harry Potter è stata vista da grandi e piccini, e ha ottenuto, in questi anni, un successo clamoroso. Dall’ultimo capitolo, Harry Potter E i Doni della morte-Parte 2, uscito esattamente nel 2011, sono passati circa 10 anni, ma la storia del giovane mago continua ad appassionare.

In questi avvincenti capitoli, oltre al protagonista assoluto, abbiamo avuto il piacere di vedere tanti importanti personaggi. Ricordate la cattivissima strega Bellatrix Lestrange? E’ entrata a far parte della saga dal quarto capitolo, Il Calice di Fuoco. Sorella di Narcissa Malfoy e cugina di Sirius Black, è la strega purosangue diventata poi fedele seguace di Lord Voldemort. Ebbene, questo personaggio è stato interpretato dall’amatissima attrice Helena Bonham Carter. Dall’ultimo capitolo sono passati circa 10 anni. Nella saga era così, vederla oggi vi lascerà senza parole:

Dallo scatto qui mostrato possiamo dire che il cambiamento c’è, dato che, in Harry Potter aveva un aspetto molto diverso, adatto al personaggio interpretato. Nella vita di tutti i giorni, ovviamente, il suo look è differente. L’attrice, però, dobbiamo ammetterlo, è sempre bellissima, anche in una ‘veste’ diversa. L’avreste mai riconosciuta così?