Jasmine Carrisi, spunta un incredibile retroscena del passato: l’avreste mai detto? Senza alcun dubbio, non tutti lo sanno.

È la bellissima figlia di Loredana Lecciso ed Al Bano, Jasmine Carrisi. Attualmente sul piccolo schermo con le repliche di ‘The Voice Senior’, la giovanissima ragazza non soltanto si è fatta conoscere ed apprezzare per la sua smisurata bellezza, ma anche per il suo sconsiderato talento. Il programma di Antonella Clerici, c’è da ammetterlo, è stata la sua prima esperienza televisiva lavorativa. Eppure, a distanza di qualche mese dal suo esordio, si può chiaramente dire che la giovane Jasmine non ha affatto deluso le aspettative dei suoi ammiratori. Giovane, sì. Eppure, con delle idee molto chiare. E, soprattutto, con una maturità davvero impressionante.

Seppure sia amatissima e seguitissima, soprattutto sul suo canale social ufficiale, siamo certi che non tutti conoscono questo incredibile retroscena su Jasmine Carrisi. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, resterete letteralmente senza parole quando lo scoprirete.

Jasmine Carrisi, incredibile retroscena: solo adesso salta fuori, clamoroso

Seppure il debutto sul piccolo schermo di Jasmine Carrisi sia avvenuto poco meno di un anno fa, c’è da dire che la giovanissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso vantava di un successo davvero impressionante. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti davvero impressionanti. E che, soprattutto, riscuotono un successo davvero impressionante. Senza alcun dubbio, però, non tutti conoscono questo incredibile retroscena.

Leggendo con attenzione la sua biografia, infatti, abbiamo appreso un retroscena davvero ‘clamoroso’ sul suo passato. Di che cosa parliamo esattamente? La risposta è davvero semplicissima: riguarda il suo esordio televisivo. Avete sempre creduto che il suo debutto sia avvenuto con ‘The Voice Senior’? Ebbene: vi sbagliate di grosso! Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, poco meno che minorenne, ha recitato il ruolo di Isabella D’Aragona nel film ‘La dama e l’ermellino’.

Un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire. Voi, però, lo sapevate?