Era Kate in Lost, vederla oggi vi lascerà senza parole: cambiamento shock, è irriconoscibile!

Era Kate in Lost, vederla oggi vi lascerà senza parole: cambiamento shock, l’attrice è irriconoscibile.

È stata una delle serie tv più amate e seguite di sempre. Ancora oggi, in tanti non possono fare a meno di rivedere le puntate e immergersi nella misteriosa atmosfera di quell’isola deserta. Parliamo di Lost, la serie tv statunitense andata in onda dal 2004 al 2010. Sei stagioni ricche di colpi di scena incredibili e di personaggi che sono entrati nel cuore dei fan. Come lei, Kate Austen, una delle protagoniste assolute. Personaggio dal passato complicato, Kate è una criminale ricercata dalla polizia. Ad interpretarla è stata la bellissima Evangeline Lilly. Siete curiosi di vedere com’è l’attrice oggi?

LEGGI ANCHE —> Ha interpretato la strega Bellatrix in Harry Potter: nella saga l’attrice era così, oggi stenterete a credere ai vostri occhi

A distanza di tutti questi anni, l’attrice , famosa anche per il ruolo di Tauriel nel secondo e terzo film della trilogia Lo Hobbit, ha decisamente rivoluzionato il suo look. Stenterete a riconoscerla in questi scatti, date un’occhiata!

Ricordata Kate nell’amatissima serie tv Lost? Ecco l’attrice oggi, stenterete a riconoscerla

I fan di Lost non possono non amarla. Era la coraggiosa Kate Austen, divisa tra due uomini ben diversi tra loro. Da un lato l’eroe buono, il medico Jack, dall’altro il ‘cattivo’ e furbo Sawyer. Due storie diverse, ma che hanno appassionato il pubblico dell’amatissima serie tv.

A rendere indimenticabile il personaggio di Kate ci ha pensato la bellissima Evangeline Lilly, l’attrice canadese che ha dato il volto all’eroina di Lost. Oggi ha 41 anni, è incantevole come sempre ma il suo look è ben diverso da quello di Kate…date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)

Eh si, Evangeline ha detto addio alla chioma lunga e scura e sfoggia un taglio molto corto. L’attrice ha inoltre schiarito i capelli, optando per un biondo cenere che va quasi nel grigio. Da non dimenticare un accessorio che indossa spesso nei suoi scatti social: occhiali da vista neri.

Una cosa è certa: l’attrice è meravigliosa in tutte le versioni. Ma voi la preferite “wild” come la Kate di Lost o col suo look di oggi?