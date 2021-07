Luciana Littizzetto in ospedale: “Sono ancora qua”, cos’è successo

Sul suo canale social ufficiale, Luciana Littizzetto si è mostrata nuovamente in ospedale: “Sono ancora qua”, cos’è successo.

L’ha annunciato pochissimi istanti fa, Luciana Littizzetto. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori social. Attivissima sul suo canale Instagram ufficiale, poco tempo fa, la conduttrice televisiva non ha perso occasione di poter mostrarsi nuovamente in ospedale. Sempre sorridente, la simpaticissima Littizzetto si è lasciata immortalare all’interno di un letto del nosocomio. Ed ha aggiornato il suo pubblico su quanto le è successo in questi ultimi giorni.

“Io sono ancora qua”, ha scritto Luciana Littizzetto in questa foto che la ritrae in un letto d’ospedale. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Perché, quindi, la conduttrice dice ‘ancora’? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Scopriamo tutto quello è successo.

Luciana Littizzetto in ospedale: cos’è successo

Oltre ad essere seguitissima sul suo canale social ufficiale, Luciana Littizzetto è anche attivissima. Spesso e volentieri, infatti, la conduttrice televisiva si diletta a condividere scatti e video non soltanto divertenti e che, senza alcun dubbio, strappano un sorriso ai suoi sostenitori, ma che descrivono anche la sua vita ed, ovviamente, la sua quotidianità. Proprio qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, la spalla di Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’ ha rivelato di essere nuovamente in ospedale. Cos’è successo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non è affatto successo nulla di grave.

“Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero”, ha scritto ancora Luciana Littizzetto a corredo di questo scatto che la ritrae in un letto d’ospedale sorridente. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Ebbene. Molto probabilmente, la simpaticissima ‘Lucianina’ fa riferimento alla rovinosa caduta di cui è stata vittima poco più di un anno fa. E che, come raccontato anche dalla diretta interessata, la vedeva costretta a sottoporsi ad un altro intervento chirurgico.“Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti”, ha rivelato recentemente a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

A quanto pare, sembrerebbe proprio che questi fili siano stati tolti. Adesso non resta che fare tanta riabilitazione. In bocca al lupo, carissima Luciana.