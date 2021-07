In questa foto Marco D’Amore di Gomorra – la serie è praticamente irriconoscibile: capelli lunghi e chili in più

Marco D’Amore è uno degli attori emergenti più apprezzati dal pubblico italiano. Da qualche anno, Marco è anche uno stimato regista. Egli è nato a Caserta il 12 giugno del 1981 ed è divenuto famoso grazie all’interpretazione di Ciro Di Marzio in Gomorra – la serie.

La sua carriera, però, è iniziata ancor prima, nel 2000, quando è entrato nella compagnia di Toni Servillo, con il quale ha collaborato a lungo. Tra le pellicole di maggior successo realizzate accanto a Servillo spicca sicuramente Una vita tranquilla.

Dopo il successo ottenuto con la serie televisiva Gomorra, D’Amore è entrato nel cast del film Perez con Luca Zingaretti. Nel 2019, invece, ha debuttato come regista, dirigendo il quinto e il sesto episodio della quarta stagione di Gomorra. Nello stesso anno, inoltre, ha debuttato anche al cinema come regista con il film L’Immortale, ritenuto a tutti gli effetti uno spin-off della famosissima serie televisiva.

D’Amore ha ottenuto la candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’argento per il film L’Immortale come miglior regista esordiente, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria ai Nastri d’argento.

LEGGI ANCHE: Marco D’Amore, conoscete suo nonno? Anche lui è stato un famoso attore

Marco D’Amore di Gomorra irriconoscibile: capelli lunghi e chili in più

L’attore Marco D’Amore è anche molto apprezzato dal pubblico femminile, che in lui riconoscono un grande fascino. Guardando questa foto, però, molte donne resteranno a bocca aperta.

All’inizio della sua carriera, infatti, D’Amore non era come lo vediamo oggi. In questo frame ripreso da una scena di Benvenuti a tavola, vecchia serie televisiva andata in onda su Canale 5, l’attore casertano ha una folta chioma di capelli ricci e soprattutto sembra avere qualche chilo in più rispetto ad adesso.

Da Benvenuti a tavola a Gomorra insomma c’è stata una trasformazione spaventosa. Chissà se le donne lo preferivano ieri o lo preferiscono oggi.