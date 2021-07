Maria De Filippi e Luca Zanforlin, la verità salta fuori dopo anni: solo ora è stato rivelato

Maria De Filippi e Luca Zanforlin hanno realmente litigato? La verità salta fuori dopo anni: soltanto adesso è stato rivelato ogni cosa.

Ormai è proprio ufficiale: a partire dalla prossima stagione, Luca Zanforlin tornerà ad Amici. Una notizia davvero sensazionale,vero? Come darvi torto, d’altra parte. Per tantissimi anni, il buon Zanforlin è stato una presenza fissa del famosissimo talent di Canale 5. E, sin da subito, ha riscosso un successo davvero immediato. È proprio per questo motivo che la notizia del suo ritorno tra i banchi di scuola ha reso felici ed entusiasti tutti. Perché, però, anni fa, Luca si è allontanato dal programma? È vera la voce che diceva che ci fosse stato un litigio tra lui e la padrona di casa? Ebbene: a distanza di anni, arriva finalmente la verità.

In una sua recentissima intervista a Più Donna, Luca Zanforlin ha risposto una volta per tutte alla domanda. Ha realmente litigato, quindi, con Maria De Filippi? Soltanto adesso l’ha rivelato: ecco cosa è realmente successo tra loro.

Maria De Filippi e Luca Zanforlin hanno realmente litigato? Soltanto adesso spunta fuori la verità

Cos’è successo, quindi, tra Luca Zanforlin e Maria De Filippi? Perché, dopo anni, l’autore e scrittore ha abbandonato Amici, di cui era una delle colonne portanti? Si dice che avevano litigato: è davvero così? Ebbene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio di no. Recentemente intervistato da Più Donna, il buon Zanforlin non ha perso occasione di poter chiarire, molto probabilmente per sempre, la questione. E rivelare, seppure dopo anni, la verità.

Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che la voce di un litigio tra lui e la padrona di casa di Amici sia stata soltanto una voce. “Qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi, ma va bene così. Chi se ne frega. Ci sta, fa parte del gioco”, ha detto Luca Zanforlin, mettendo a tacere le chiacchiere di questi ultimi anni. “Succede anche che litighiamo o ci arrabbiamo ( solitamente il litigio non dura più di qualche ora) ma per me è normale, mi succede di più di litigare con le persone delle quali provo stima e affetto che delle altre”, ha continuato a dire. Svelando, inoltre, com’è lavorare con la De Filippi.

Insomma, a questione sembrerebbe essere chiarita. Adesso non ci resta che rivederlo sul piccolo schermo. Noi non vediamo l’ora, voi?