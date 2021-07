Massimo Giletti, brutto ‘dispiacere’: è emerso proprio in queste ore

Ora che i palinsesti tv sono da rinnovare, per Massimo Giletti il futuro appare incerto: ‘dispiacere’ per il giornalista?

Ha salutato il pubblico su La7 prima di concludere l’ultima puntata della stagione del suo seguitissimo talk che da anni registra il boom di ascolti ogni domenica sera. Massimo Giletti è da quattro anni al timone di Non è l’Arena e ciò che tutti si aspettano è che il programma riprenda in autunno, dato l’ottimo successo che riscuote.

Ci sarebbe però un colpo di scena: pare infatti che una nuova edizione del talk show non sia affatto così scontata. Nei palinsesti di La7 Massimo Giletti risulta assente e per la domenica si legge: “Film/ Produzione Evento La7 dal 19 settembre”. Se le cose non dovessero cambiare, dove vedremo allora Giletti? Secondo i rumors attuali, il conduttore potrebbe ricomparire su Rai 2 il giovedì in prima serata con un nuovo programma sempre in linea col suo stile.

Per ora tuttavia si tratta solo di voci, niente di sicuro. Ma cosa penserebbe il diretto interessato di un ritorno in Rai?

Massimo Giletti, colpo di scena: grande 'dispiacere' per il conduttore

Fu proprio dalla Rai che Giletti dovette traslocare verso la rete di Urbano Cairo e ora che si prospetta un ipotetico ritorno alla tv di Stato, il conduttore rivela cosa ne pensa in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Specchio’.

Giletti ha dichiarato di non escludere un ritorno in Rai e di aver rifiutato un contratto di cinque anni offerto da Cairo dal momento che non si sente un impiegato della tv. Quanto emerso finora non dà comunque nessuna certezza, voi cosa ne pensate?

L’unica certezza è che se Massimo Giletti dovesse abbandonare La7, per l’azienda si tratterebbe di una grande perdita: come andrà a finire?