Bellezza e fascino irresistibili per Natalie Dormer che ha interpretato “Margaery” ne Il Trono di Spade: aveva già impersonato un’iconica regina, ricorda in quale serie tv?

Bellezza incredibile e fascino da vendere, Natalie Dormer è oggi una delle attrici più amate e apprezzate del panorama americano. Ha ottenuto successo sia al cinema che in televisione e ha preso parte ad una serie di produzioni eccezionali. Basti pensare che ha interpretato il ruolo di “Cressida” nella fenomenale saga di “Hunger Games”. Fin da piccolissima ha studiato danza e il suo debutto è arrivato con il film “Casanova”. L’abbiamo poi ammirata in molte pellicole cinematografiche, ma soprattutto in un vero e proprio colossal televisivo: “Il Trono di spade”. Forse non tutti sanno, però, che Natalie Dormer aveva già interpretato una regina: ricordate in quale celebre serie tv?

Prima di “Margaery”: in quale serie tv Natalie Dormer era già stata “regina”?

Ne “Il Trono di Spade” l’attrice ha interpretato la bellissima, intelligente e scaltra Margaery Tyrell. La giovane riesce a conquistare Geoffrey, nuovo re dei sette regni dalla psiche instabile e, quando questi muore avvelenato durante il banchetto di nozze, ad ammaliare il fratello minore e nuovo erede, Tommen. La sua dipartita ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca, poiché, nonostante le ambizioni e le strategie, Margaery si è sempre dimostrata dolce, sensibile e altruista.

Non tutti sanno, però, che prima di essere la “regina” dei sette regni, Natalie Dormer aveva già ricoperto un ruolo altrettanto iconico. E reale, soprattutto. Nella serie tv de “I Tudors”, uno dei suoi primi lavori televisivi, aveva interpretato la splendida Anna Bolena, la donna che fece perdere la testa ad Enrico VIII, sovrano di Inghilterra e che fu pronto a tutto pur di sposarla. Il fascino e il talento di Natalie Dormer non sono certo passati inosservati e la sua carriera continua a collezionare un successo dopo l’altro! E voi, la ricordavate nei panni di Anna Bolena?