Rai 1, boom! Il ritorno della famosa serie tv? Sono tutti già pazzi di gioia

La celebre serie televisiva targata Rai, Provaci ancora Prof, potrebbe tornare presto in tv? La fiction con Veronica Pivetti, Enzo Decaro, Paolo Conticini è entrata nel cuore degli italiani che vorrebbero un ritorno delle vicende della professoressa Camilla Baudino nel piccolo schermo! Tutto ciò potrebbe accadere? A parlare al riguardo sarebbe stato proprio Paolo Conticini che in autunno presenterà su Nove il programma Cash or Trash – Chi offre di più? Il celebre attore e conduttore televisivo ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale BibinoBlog. Ha un sogno ben preciso, c’entra proprio la serie tv. Ecco cosa ha confessato!

Paolo Conticini ai microfoni di BubinoBlog ha confessato che ha un grande sogno. “La mia speranza è che si possa tornare sul set di Provaci ancora Prof. È una serie che mi ha dato tanto, a cui sono molto legato. È rimasta in sospeso nonostante gli alti ascolti delle sette serie spalmate nell’arco di dodici anni di vita” sono state le parole dell’attore che nella serie tv di Rai Uno interpreta il ruolo di Gaetano Berardi.

I telespettatori di Rai Uno ricordano con grande piacere e nostalgia le vicende di Camilla Baudino, la professoressa interpretata dall’attrice Veronica Pivetti. La serie tv è andata in onda dal 2005 al 2017 e più volte è stata replicata, con grande successo, sul canale Rai Premium. A quanto pare, non è mai stata scritta la parola ‘fine’: potrebbe presto tornare in tv con nuove puntate? Il pubblico Rai attende con ansia conferme!

