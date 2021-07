Ricordate la trasmissione su Real Time ‘Le Torte di Renato’? Sono passati tantissimi anni, ecco com’è oggi e cosa fa il protagonista.

Tra le tantissimi trasmissioni che Real Time, anno dopo anno, ci regala e ci ha regalato, non possiamo fare a meno di ricordarci di questa: ‘Le Torte di Renato’. Completamente concentrato sulle avventure del cake disegner Renato, il programma dava la possibilità di scoprire cosa si ‘nascondeva’ all’interno di un laboratorio di pasticceria. Perché, diciamoci la verità, siamo soliti vedere una torta bella e fatta, ma siete a conoscenza del lavoro immane che c’è dietro? Ebbene: il simpaticissimo Renato ce lo mostrava chiaramente. Svelando, tra l’altro, qualche piccolo ‘trucco’ del mestiere.

La domanda che, però, noi adesso ci poniamo è: sono trascorsi tantissimi anni dall’esordio de ‘Le Torte di Renato’ sul piccolo schermo, ma oggi cosa fa e com’è diventato il suo protagonista? Lui si chiama Renato Ardovino, come in molti sapranno. Ebbene, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

‘Le Torte di Renato’, com’è oggi e cosa fa il suo protagonista?

Anche noi in Italia abbia un vero e proprio boss delle torte e il suo nome è Renato Ardovino. Ricordate quando, per la prima volta in assoluto, il simpaticissimo cake designer salernitano si metteva al timone di un suo programma su Real Time. Intitolata ‘Le Torte di Renato’, la trasmissione ha fatto appassionate milioni e milioni di telespettatori. Ebbene, sono passati tantissimi anni da questo momento, ma com’è diventato e cosa fa oggi il suo protagonista? Siete proprio curiosi di saperlo?

Abbiamo rintracciato il simpaticissimo Renato Ardovino su Instagram. Ed abbiamo ‘scoperto’ che continua a svolgere la sua professione di cake designer. Sul suo canale Instagram, infatti, sono davvero tantissime le fotografie che immortalano i suoi incredibili capolavori. Ce ne sono davvero diversi, ve lo assicuriamo. Eppure, tutti mirano a sottolineare il suo straordinario talento. A partire da torte di lauree fino a quelle destinate a matrimoni e compleanni, il buon Ardovino crea dei veri e proprio capolavori. Ma non è affatto finita qui. Renato, inoltre, è anche il cake designer di fiducia. Da Sabrina Salerno a Giulia De Lellis, sono tantissimi le ‘celebrities’ che hanno deciso di affidarsi a lui per i loro eventi. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Quanti di voi hanno seguito le sue trasmissioni?