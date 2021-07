Romina Power sconvolge il pubblico, rendendo noto uno scatto inaspettato: ha a che fare con sua figlia Ylenia.

E’ sicuramente una delle artiste più amate e apprezzate del panorama musicale, Romina Power con la sua immensa voce ha incantato centinaia e centinaia di palchi. Insieme ad Al Bano, ha formato un duo artistico di grande successo, e dopo l’allontanamento, da alcuni anni, i due artisti sono tornati a cantare insieme.

Lei attivissima sui social, dove conta un profilo instagram di ben oltre i 200 mila follower, è avvezza a condividere scatti molto particolari, da sola o in compagnia. Un modo questo anche per rendere partecipi i suoi fan, che la seguono con grande affetto. Ma proprio sui social, Romina ha sconvolto il pubblico, pubblicando un ricordo di sua figlia Ylenia, scomparsa, ricordiamo, molti anni fa.

Romina Power sconvolge il pubblico: riguarda sua figlia Ylenia

Romina Power è una cantante molto amata. Ha iniziato ad immergersi in questo mondo quando era molto giovane, e da quel momento, non si è più fermata. Come abbiamo appena detto, la Power è attivissima sui social, e qui condivide molti post. Ogni suo scatto non passa di certo inosservato, perchè sono tutti bellissimi.

Ma qualche giorno fa, l’artista ha sorpreso i follower, pubblicando un post inaspettato. La cantante ha reso nota una immagine, in cui appare con sua figlia Ylenia. Sappiamo che, la giovane è scomparsa nel 1994 nel New Orleans. Una terribile tragedia che ha colpito la famiglia. Ora, Romina ha pubblicato questo scatto, indimenticabile.

“Ricordando le notti d’estate con la mia Ylenia”, ha scritto a corredo dell’immagine in cui appare lei, insieme a sua figlia. Un ricordo bellissimo, che mai potrà essere cancellato.