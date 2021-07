Uomini e Donne, clamorosa novità: non è mai successo fino ad oggi

Clamorosa novità per il dating show Uomini e Donne, non è mai successo fino ad oggi: di seguito vi diciamo di cosa si tratta

Uomini e donne è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda dal 16 settembre 1996 su Canale 5. Inizialmente nacque come versione adulta del talk show “Amici”. In seguito è poi divenuto un programma per incontri. Attualmente è uno dei pilastri della rete del Biscione e ogni anno registra un boom di ascolti. Per la concorrenza non c’è mai storia.

Uomini e Donne, clamorosa novità: di cosa si tratta

Nel corso degli anni, il dating show Uomini e Donne ha assunto vesti diverse. Generalmente, il programma è composto da tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici. Il trono classico resta la colonna vertebrale della trasmissione, ma negli anni sono stati aggiunti anche il trono over, con dame e cavalieri, e il trono gay (solo per un anno). Il trono over ha riscosso un incredibile successo, divenendo addirittura il format più seguito dai telespettatori. Tutto ciò grazie alla presenza di personaggi come Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Ida Platano e altri ancora.

All’orizzonte, però, ci sarebbe un’altra incredibile novità. Secondo quanto riportato da Dagospia, tra le troniste della nuova stagione del programma di Maria De Filippi ci sarebbe una donna che prima era un uomo e adesso ha definitivamente compiuto il percorso di transizione. Pare sia una commessa, ma su di lei non sappiamo altro.

Per Uomini e Donne sarebbe veramente una svolta clamorosa. Mai nella storia del programma, infatti, una transgender ha partecipato in veste di tronista.