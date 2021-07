Amici 20, amaro sfogo dell’ex concorrente: “Mi convinco di essere felice ingannandomi”, fan preoccupati

L’ex concorrente di Amici 20 affida a Twitter un amaro sfogo spiazzando tutti: i fan preoccupati si chiedono cosa stia succedendo.

E’ stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Amici: il ventenne cantante milanese Tancredi Cantù Rajnoldi, figlio del direttore creativo della maison Giorgio Armani, è tra gli ex allievi che stanno riscuotendo maggior successo dopo l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia.

Il brano “Las Vegas” è in vetta alle hit estive e il suo EP “Iride”, uscito qualche settimana fa, è un vero trionfo. Tancredi ha anche annunciato il suo primo tour rendendo felicissimi i suoi fan e sta anche lavorando ad una nuova canzone.

Nonostante tutto stia procedendo alla grande per lui, il giovane artista ha però avuto uno sfogo tramite social che non è affatto passato inosservato.

Amici 20, Tancredi preoccupa i fan: le amare parole dell’ex concorrente

Come tutti i suoi ex compagni di avventura, anche Tancredi è seguitissimo sui suoi profili social. Perciò quello che è accaduto in queste ore non poteva certo passare inosservato.

Al suo profilo Twitter l’artista ha affidato uno sfogo che nessuno si sarebbe mai aspettato. “La verità è che la vita è una m*rda, c’è poco da fare. Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande”.

Frasi che esprimono indubbiamente un certo malessere e che hanno spinto i fan a manifestargli tutto il loro affetto. Non sappiamo cosa sia accaduto al bravissimo cantante, ma naturalmente facciamo il tifo affinché riesca a risollevarsi da questo momento difficile.