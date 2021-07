Il principe Harry si è lasciato andare ad un annuncio clamoroso che ha lasciato tutti di stucco: incredibile colpo di scena, nessuno l’avrebbe detto.

Nonostante si sia definitivamente allontanato dalla famiglia reale inglese e, insieme a sua moglie Meghan Markle e i suoi due figli, viva a Nottingham Cottage, il principe Harry continua tantissimo a far parlare di sé. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo raccontato del retroscena choc che è saltato fuori, seppure dopo anni, sulle nozze con la bellissima Markle. Adesso, invece, vi raccontiamo dell’annuncio davvero incredibile che il buon Harry ha dato. E che, in un vero e proprio batter baleno ha lasciato tutti di stucco.

A distanza di qualche mese dall’intervista con Oprah Winfrey, che ha fatto luce sul motivo per cui Harry e Meghan hanno abbandonato per sempre la casa reale, sembrerebbe che il principe Harry sia pronto a continuare sulla stessa lunghezza d’onda. Avete letto proprio bene, si. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che il secondogenito di Lady Diana sia pronto, ancora una volta, a raccontare la sua vita e molto altro ancora. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo tutti i dettagli.

Il principe Harry lascia tutto di stucco, annuncio incredibile: colpo di scena

Reggetevi forte, carissimi lettori e lettrici di Sologossip perché è in arrivo una novità davvero clamorosa. Stando a quanto si apprende da Page Six, sembrerebbe che il principe Harry abbia lasciato davvero di stucco tutti con un annuncio davvero clamoroso. Di che cosa parliamo esattamente? Ebbene. A distanza di qualche mese dall’intervista, in compagnia di Megnan Markle, ad Oprah Winfrey, sembrerebbe che il secondogenito di Lady Diana sia pronto a raccontare la sua vita in un libro. Avete letto proprio bene, si! Il Principe Harry ha scritto un memoriale. In cui, come annunciato dal diretto interessato, parlerà del principe che è stato e dell’uomo che è diventato.

Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che il libro sarebbe dovuto uscire in questi mesi. In particolare, tra il mese di Luglio e quello di Agosto. Ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, è slittato tutto a Settembre prossimo.

Insomma, un annuncio davvero ‘choc’. Cosa ne pensate?