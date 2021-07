E’ stata una ballerina di Amici 8, e allora ci ha travolto con la sua arte: com’è oggi dopo ben 11 anni?

Amici di Maria De Filippi è un talent show arrivato, proprio quest’anno, alla sua ventesima edizione. Un’edizione che ha visto in atto un vero e proprio record, dato che a trionfare è stata Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere dopo venti anni. All’inizio, era chiamato Saranno Famosi, quando c’è stato il debutto, ma col tempo, esattamente nel 2003, è stato poi cambiato in Amici.

Sono stati molti i talenti usciti dal programma di Maria De Filippi, ballerina e cantanti ci hanno conquistato con le loro performance. Tutti, dobbiamo ammetterlo, sono stati incredibili, e hanno dato il meglio. Nella foto che vi abbiamo qui mostrato, è presente una ballerina che ha fatto parte dell’ottava edizione, la ricordate? Impossibile dimenticare Andreina Caracciolo. La ballerina è stata bravissima! Ad oggi, sono passati circa 11 anni, come sarà cambiata?

Ballerina di Amici 8: dopo 11 anni, non crederete ai vostri occhi, ecco com’è oggi

Amici di Maria De Filippi è un talent show che ogni anni ci conquista. L’edizione appena conclusasi è stata incredibile, e seguitissima, tanto da ottenere un record di ascolti. I telespettatori si sono lasciati coinvolgere dall’arte degli allievi, ma anche dai rapporti creati al suo interno.

Tanti i ballerini e cantanti che hanno vissuto un’esperienza bellissima nella scuola più spiata d’Italia. Proprio nella foto he vi abbiamo qui mostrato, è presente una ex allieva del talent. Lei è la ballerina Andreina Caracciolo, e ha fatto parte di Amici nell’ottava edizione, esattamente nel 2008-2009: la ricordate? Impossibile averla dimenticata! Andreina ci ha sempre travolti con le sue esibizioni. Non è riuscita ad arrivare sul podio, ma la sua arte è arrivata sicuramente al pubblico. Dopo 11 anni circa, la domanda che ci poniamo è: come la ritroviamo oggi? Osservato lo scatto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreina Caracciolo (@andreinacaracciolo)



La ballerina non sembra affatto cambiata, a parte qualche piccolo dettaglio, ma è del tutto normale, perchè gli anni passati non sono pochi. E’ davvero bellissima! Curiosando sul suo profilo instagram, vediamo che in alcune foto recenti si mostra proprio ad Amici. Andreina Caracciolo ha continuato ad inseguire il suo sogno, ed è oggi una bravissima ballerina.