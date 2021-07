Chiara Nasti, il suo ultimo tatuaggio non è passato inosservato: lo avete visto? Non indovinereste mai di cosa si tratta.

È una delle influencer più amate e seguite del momento. Parliamo di Chiara Nasti, la bellissima napoletana che sul suo profilo Instagram conta ben un milione e 900 mila followers. Coi quali condivide foto e video delle sue giornate, da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E proprio qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, ha mostrato ha tutti il suo ultimo tatuaggio!

Lo ha fatto poche ore fa ma ha già fatto il giro del web: il nuovo tatuaggio di “nastilove” non è passato inosservato. Il motivo? Guardatelo con i vostri occhi!

Chiara Nasti, avete visto il suo ultimo tatuaggio? Si tra del volto di…

Chiara Nasti sa sempre come attirare l’attenzione dei fan. A colpire tutti, stavolta è stato l’ultimo tatuaggio della bellissima influencer: lo ha fatto solo qualche ora fa. Il disegno non poteva passare inosservato: si tratta proprio del volto di Chiara, chiaramente riconoscibile. Il disegno è arricchito con alcuni dettagli: corona, bandana come foulard e trucco particolare. Un tattoo che non poteva assolutamente passare inosservato. Date un’occhiata anche voi:

Una scelta, quella di tatuarsi il proprio volto, che non è piaciuta proprio a tutti: non sono mancate critiche per la giovane influencer. Che, però, non ha perso tempo a rispondere a tono attraverso le sue stories: “Non capisco perché vi indignate così tanto per il fatto che abbia fatto me stessa sul mio braccio, tra l’altro…mio! Anzi propongo una cosa perché non lo fate anche voi, una bella ‘nastilove’ sul braccio e vi regala un po’ di autostima, pensateci!”

E voi, cosa pensate del tatuaggio della influencer 23 enne? Vi piace l’idea che ha avuto?