Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che bomba: dopo anni arriva la notizia che lascia tutti di stucco, ecco di cosa si tratta.

È stata una delle coppie di conduttori più amate della nostra tv. Insieme hanno fatto divertire e ridere milioni di telespettatori. Parliamo di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, per anni al timone del programma comico Zelig. Ebbene, dopo tantissimi anni, arriva una notizia che vi lascerà senza parole.

Pronti a scoprire di cosa si tratta? Sarà una novità meravigliosa per i fan dei due conduttori, tenetevi forte.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dopo anni arriva una notizia bomba: accadrà a breve

No, non è uno scherzo: Zelig tornerà in onda su Canale 5! È questa una delle tante sorprese previste da Mediaset per il prossimo autunno. Una sorpresa meravigliosa per il pubblico, che per anni ha riso grazie alla trasmissione comica. Che compie 35 anni! Per questo motivo, saranno trasmesse tre serate speciali, dove ritroveremo alcuni dei comici più amati, diventati famosi proprio su quel palco.

E, naturalmente, ci saranno anche loro, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che dopo tanti anni e diverse esperienze in Rai tornano insieme a Mediaset. Un tuffo nel passato che ci farà emozionare, ma anche ridere. Ci saranno tantissimi comici che hanno fatto parte dello show, da Aldo Giovanni e Gianomo ad Ale e Franz. Insomma, le risate sono assicurate.

La data esatta del ritorno in tv di Zelig non è stata ancora resa nota, ma le tre prime serate dovrebbero andare in onda di giovedì, ovviamente nel prossimo autunno. In cui vedremo anche tante novità in ambito musicale: tantissime serate evento dedicate ad alcune delle voci più belle della nostra musica, come Iva Zanicchi e Claudio Baglioni. Insomma, sarà un autunno ricchissimo! Stay tuned!