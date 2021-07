Convolerà a nozze, la proposta di matrimonio è arrivata dopo la vittoria degli Europei: notizia straordinaria

Il calciatore, reduce dal trionfo agli Europei, ha fatto la proposta di nozze alla sua compagna in un luogo molto speciale.

Un’estate ricca di emozioni per il famoso calciatore che dopo aver portato a casa la coppa di Euro 2020 sta per realizzare un altro stupendo sogno.

Il campione ha infatti fatto una splendida sorpresa alla sua amata organizzando una proposta di matrimonio davvero molto romantica. La location scelta è una terrazza che affaccia sul Duomo di Firenze: impossibile non notare la scritta “Marry Me” realizzata con le rose rosse. Immancabile il e solitario che l’atleta ha messo al dito dell’amata.

Nel video postato sui social, lei appare ovviamente felicissima e anche lui è al settimo cielo! Di chi si tratta?

Il campione sposerà la sua amata: fantastica proposta di nozze

Il giocatore in questione è il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, tra i professionisti dal 2015 quando approdò al Bari. Dopo i due anni nella Cremonese è poi arrivato alla Serie A con la Fiorentina totalizzando 67 presenze e 8 reti.

Lei invece è Rachele Risaliti, ex Miss Italia che conquistò la fascia nel 2016. Originaria di Prato, è nata il 1º febbraio 1995 e ha lavorato come modella. E’ anche insegnante di ginnastica ritmica ed è in coppia con Castrovilli da quasi due anni.

Castrovilli ha documentato il romantico momento postando una serie di scatti sui propri profili social e nella didascalia si legge: “She said yes”.

Dopo la gioia a Wimbley, il centrocampista si prepara quindi ad un altro evento importantissimo e dopo la pausa estiva tornerà tra i viola, guidati adesso da Vincenzo Italiano.