Diciassette anni fa era tra i cantanti della terza edizione di Amici: non immaginereste mai qual è la sua professione oggi

Nel 2004 era nella classe di Amici, all’epoca alla sua terza edizione: studiava canto e diventò molto amico di Sabrina Ghio, capito chi è?

Ricordate la terza edizione di Amici? Era il 2003/2004 e il celebre talent show di Canale 5 andava in onda per il terzo anno consecutivo: fu un’edizione ricca di emozioni, dove non mancarono storie d’amore come quella tra il vincitore Leon Cino e la bella Samantha Fantauzzi, e belle amicizie, come quella tra il cantante in questione e la bravissima Sabrina Ghio, ancora oggi amatissima dai fan.

Gianluca Merolli, questo il nome del ragazzo che all’epoca fu uno dei concorrenti più amati, oggi ha 40 anni compiuti e rivederlo vi lascerà davvero di stucco! Nel programma condotto da Maria De Filippi, faceva parte della categoria Canto ma la sua carriera era iniziata ben prima: dopo aver studiato teatro con Giancarlo Sepe, nel 1996 partecipò all’Accademia di Sanremo. Dopo la sua partecipazione ad Amici, ha continuato a dedicarsi anche alla professione di attore, lo sapevate?

Come sarà diventato Gianluca dopo tutti questi anni? Scopriamolo!

Gianluca Merolli oggi: la carriera dell’ex concorrente della terza edizione di Amici

Molto seguito sul suo profilo Instagram, Gianluca appare molto somigliante a com’era quando era seduto tra i banchi di Amici.

Nella sua bio si legge “Attore-Regista”: proprio così, dopo il talent targato Mediaset, Merolli ha intrapreso una brillante carriera artistica fatta soprattutto di musical tra cui “Footlose”. Un ottimo modo per esprimere entrambi suoi grandi talenti, canto e recitazione. Nel 2010 ha debuttato anche al cinema, interpretando il ruolo di un architetto nel film “I bambini della sua vita”.

Immaginavate un’evoluzione del genere nel percorso artistico di Gianluca?