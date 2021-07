Elga e Serena Enardu, spunta una foto del loro passato: sono trascorsi 7 anni, ma come sono cambiate in questi anni? Da non credere.

Sono le sorelle gemelle più amate di Instagram, Serena ed Elga Enardu. Conosciute da tutto il pubblico italiano per la loro partecipazione a Uomini e Donne, le due bellissime donne hanno riscosso un successo davvero impressionante sin dal primo momento. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla loro partecipazione, vantano di un successo davvero clamoroso. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, spesso e volentieri, si dilettano a condividere degli scatti fotografici davvero incredibili. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni fa, è saltata fuori un’incredibile foto del loro passato.

Leggi anche –> Serena Enardu e il figlio Tommaso positivi al Covid: “Supereremo anche questa”, l’annuncio

È proprio nel giorno del loro compleanno, che purtroppo sono state costrette a passare separate, che è spuntata un’incredibile fotografia del passato di Serena ed Elga Enardu. Bellissime, sorridenti e, soprattutto, sempre insieme, le due gemelle si sono mostrate nel lontano 2014. Sono trascorsi, quindi, 7 anni da questo momento, ma siete curiosi di sapere come sono cambiati in tutto questo tempo? CI penseremo noi a dirvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Serena ed Elga Enardu nel passato, spunta una foto inedita: come sono cambiate

Hanno da poco compiuto gli anni, Serena ed Elga Enardu. Eppure, si può dire che la bellezza delle due sorelle gemelle è davvero incredibile. Entrate a far parte del mondo dello spettacolo tantissimi anni fa con la loro partecipazione a Uomini e Donne, le giovanissime sarde hanno cavalcato l’onda del successo sin dal primo momento. Su Instagram, vi assicuriamo, sono le vere e proprie regine. E, spesso e volentieri, si dilettano a condividere davvero incredibili.

Leggi anche –> Diego Daddì positivo al Covid, Elga Enardu: “Ha già iniziato una cura”, lo sfogo e come sta adesso

È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare un loro scatto nel passato. Stando a quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo della foto, sembrerebbe che lo scatto sia stato fatto nel 2014. Quindi, sono passati esattamente 7 anni. Eppure, guardate con attenzione la foto, c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Di cosa parliamo? Semplici: non sono affatto cambiate! Nonostante sia passato del tempo, infatti, Serena ed Elga sono rimaste letteralmente identiche alla foto. Bellissime erano nel 2014 e straordinarie lo sono ancora adesso.

Siete d’accordo anche voi?